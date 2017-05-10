EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
رياضة
حجز طلب رد حل النادي الأهلي للحكم
الأربعاء 10 مايو 2017 04:50 م
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة عبد السلام النجار، تأجيل الفصل في طلب التنازل عن طلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة سامى عبد الحميد.
وتنظر المحكمة الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لجلسة 30 أغسطس المقبل.
واختصم الطلب الذي يحمل رقم 39519 لعام 71 قضائية، والمقدم من مصطفى كامل زاهر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدائرة الثانية برئاسة سامى عبد الحميد.
رياضة
النادي الأهلي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا