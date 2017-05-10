حجز طلب رد حل النادي الأهلي للحكم

النادي الأهلي

نجوى عبد العزيز



قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة عبد السلام النجار، تأجيل الفصل في طلب التنازل عن طلب رد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة سامى عبد الحميد.



وتنظر المحكمة الدعوى المقامة من أشرف محمد الصفتي، أحد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي؛ لوقف قرار خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، بإعادة تعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي برئاسة محمود طاهر لجلسة 30 أغسطس المقبل.

واختصم الطلب الذي يحمل رقم 39519 لعام 71 قضائية، والمقدم من مصطفى كامل زاهر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الدائرة الثانية برئاسة سامى عبد الحميد.

