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بنـــوك
التضخم الأساسي يسجل زيادة شهرية 1.099%
الأربعاء 10 مايو 2017 04:13 م
البنك المركزى
أخر الأخبار
البنك المركزى
استقرار المعدل على أساس سنوي فوق 32%
الرقم العام للمستهلكين يواصل إرتفاعاته المتتالية ويقفز لـ 31.4%
أمنية إبراهيم:
قال البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، ارتفعت على أساس شهري في إبريل الماضي، وبلغت 1.099% مقابل 0.96% فى شهر مارس السابق له.
ووفقا للبنك، سجل التضخم الأساسي على أساس سنوي تراجعاً بصورة طفيفة وبلغ 32.06% نهاية إبريل الماضي، مقابل 32.25% فى شهر مارس 2017.
فيما واصل الرقم القياسي العام للمستهلكين ارتفاعاته المتتالية منذ تعويم الجنيه، ليبلغ بنهاية إبريل الماضي نحو 31.46%، مقابل 30.91% في مارس، بمعدل زيادة شهرية بلغت 1.69% مقابل 1.95% في نفس الفترة.
وبلغ معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي ذروته فبراير الماضي، ووصل لمستوى تاريخي، حينما سجل 33.1%، قبل أن يبدأ في التراجع بنسب طفيفة في شهري مارس وإبريل ليسجل 32.25% و 32.06% على التوالي.
ويأتى تفاقم مؤشر التضخم الأساسي بمصر، والذى يستبعد المواد والبنود شديدة التقلب ومنها الخضروات والفاكهة، فى ضوء استمرار تداعيات تعويم الجنيه الذى أدى بدوره لارتفاعات حادة متتالية فى أسعار السلع.
وسجلت معدلات التضخم في مصر منذ نوفمبر 2016 أرقاماً تاريخية على مدار العشر سنوات الماضية، لتتجاوز حاجز 30%، إذ كانت تبلغ في اكتوبر الماضي قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه نحو 15.71% للمعدل الأساسي، وحوالي 13.56% للرقم العام للمستهلكين.
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