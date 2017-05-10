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اقتصاد وأسواق
استمرار تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 614 جنيهًا
الأربعاء 10 مايو 2017 03:32 م
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عمرسالم
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، صباح ﺍﻟﻴﻮﻡ الأربعاء، انخفاضا بنحو 3 جنيهات للجرام، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﻴﺎﺭ 21 ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪﺍﻭﻟًﺎ 614 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻣﻘﺎﺑﻞ 617 ﻟﻠﺠﺮﺍﻡ أمس.
ﻗﺎﻝ ﻭﺻﻔﻲ ﺃﻣﻴﻦ ﻭﺍﺻﻒ، ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻐﺮﻑ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، إﻥ ﻋﻴﺎﺭ 18 ﺳﺠﻞ 524 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﻋﻴﺎﺭ 24 ﻧﺤﻮ 700 جنيه، ﻣﻘﺎﺑﻞ 705 للجرام ﺃﻣﺲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻭﺍﺻﻒ، ﻟـ"ﺍﻟﻤﺎﻝ"، ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﻪ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍستقر ليسجل 4898 ﺟﻨﻴﻬًﺎ، مقابل 4936 سعر أمس، وانخفضت ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻟﺘﺴﺠﻞ 1223 ﺩﻭﻻﺭًا، مقابل 1225 دولارًا، أمس، ﻻﻓﺘًﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍنخفاض ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًّﺎ ﻭﺍستقرار ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﺑﺎﻟﺒﻨﻮﻙ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ أﺳﻫما ﻓﻰ تراجع ﺃﺳﻌﺎره.
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