وزيرة التضامن تدعو لضرورة تشجيع العمل الخيري

محمود زكي



قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري تشجيع العمل الخيري في مصر، مؤكدة أنه بات توجه عالميًا.



وأضافت أثناء كلمتها بمؤتمر العالم اليوم للمسؤولية الاجتماعية، أن المسؤولية الاجتماعية أخذت منحنى إيجابي في مصر، وأن القطاع الخاص في نمو، وأرباحه ترتفع، نتيجة للعمل المجتمعي للقطاع في مصر، ما انعكس إيجابًا على أرباح هذه المؤسسات.



وأضافت أن الشركات المصرية لها جهود مقدرة ومحترمة في هذا المجال، وهناك تركيز على المرأة المعيلة وذوي الإعاقة، مشددة على أنه لا بد التركيز على تأمين الموظفين نفسهم داخل المؤسسات، وتقدير كل من يعمل في المناطق النائية المختلفة.



وأشارت إلى أن القطاع المصرفي في مصر من القطاعات المستقرة والرابحة، وله جهود واضحة في مجال العشوائيات منوهة إلى ضرورة التركيز على كبار السن، والعمل في مجال الإعاقة وهو مجال غير واضح للمصريين، لأنه لا يحتاج إلى التبرع فقط، لكن يحتاج إلى التطوع.



وشددت الوزيرة على ضرورة وجود الشفافية داخل المؤسسات والشركات، التي يجب أن تؤدي دورها نحو المسئولية المجتمعية.



