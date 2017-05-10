EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزيرة التضامن تدعو لضرورة تشجيع العمل الخيري
الأربعاء 10 مايو 2017 03:31 م
وزيرة التضامن غادة والي
أخر الأخبار
وزيرة التضامن غادة والي
محمود زكي
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه من الضروري تشجيع العمل الخيري في مصر، مؤكدة أنه بات توجه عالميًا.
وأضافت أثناء كلمتها بمؤتمر العالم اليوم للمسؤولية الاجتماعية، أن المسؤولية الاجتماعية أخذت منحنى إيجابي في مصر، وأن القطاع الخاص في نمو، وأرباحه ترتفع، نتيجة للعمل المجتمعي للقطاع في مصر، ما انعكس إيجابًا على أرباح هذه المؤسسات.
وأضافت أن الشركات المصرية لها جهود مقدرة ومحترمة في هذا المجال، وهناك تركيز على المرأة المعيلة وذوي الإعاقة، مشددة على أنه لا بد التركيز على تأمين الموظفين نفسهم داخل المؤسسات، وتقدير كل من يعمل في المناطق النائية المختلفة.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي في مصر من القطاعات المستقرة والرابحة، وله جهود واضحة في مجال العشوائيات منوهة إلى ضرورة التركيز على كبار السن، والعمل في مجال الإعاقة وهو مجال غير واضح للمصريين، لأنه لا يحتاج إلى التبرع فقط، لكن يحتاج إلى التطوع.
وشددت الوزيرة على ضرورة وجود الشفافية داخل المؤسسات والشركات، التي يجب أن تؤدي دورها نحو المسئولية المجتمعية.
اقتصاد وأسواق
وزارة التضامن الاجتماعي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا