كيا بيكانتو 2017

شريف عيسى:



تراجع أداء مبيعات كيا فى السوق الكورية الجنوبية بنسبة بلغت 8.6% لتسجل 43 ألفاً و515 وحدة خلال أبريل من العام الجارى، مقارنة بمبيعات أبريل من العام الماضى، والتى سجلت ما يقرب من 47 ألف سيارة.



وأفصحت كيا موتورز، ثانى أكبر مصنع للسيارات بكوريا الجنوبية، فى بيان لها عن أداء مبيعاتها خلال أبريل من العام الجارى لسيارات الركوب الملاكى والتجارى والتى سجلت 209 ألفاً و832 سيارة مباعة.



ووفقاً للبيانات التى تضمنها التقرير، هوى أداء الصانع الكورى فى الأسواق الخارجية بنسبة كبيرة تلامس حاجز 13% لتتكتفى ببيع وتسلم 166 ألفاً و317 سيارة.



واستمر تصدر طراز "سبورتاج" لمبيعات كيا عالميا بعد تمكنه من بيع 33 ألفا و529 مركبة، فيما حلت "سيراتو" بالمركز الثانى بإجمالى 23 ألفاً و861 سيارة، بنما اقتص طراز ريو المركز الثالث فى صدارة الطرازات الأكثر مبيعاً بإجمالى 19 ألفاً و398 وحدة.



أما عن أداء كيا فى السوق المحلية، فإن مبيعات الربع الأول قد تراجعت بنسبة طفيفة بلغت 4.6% مسجلة 1674 سيارة، وفقاً للإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام المنصرف والتى قدرت بـ1756 وحدة، لحتل كيا المركز الثالث فى قائمة العلامة التجارية فى قطاع الملاكى الأكثر مبيعا.



وذكر "اميك"، أن مبيعات مارس تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 35.6%، لتسجل 515 سيارة مباعة، مقارنة بمبيعات نفس الشهر من العام الماضى والتى بلغت 800 وحدة.



وقال أحد موزعى كيا أن العلامة التجارية كيا قد تمكنت خلال الفترة الماضية، من تحقيق نجاحات كبيرة فى السوق المحلية، فى ظل الجودة الكبيرة التى تتمتع بها، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة فى أداء مبيعات الصانع الكورى فور الإعلان عن طرح الأجيال الجديدة من بيكانتو وريو.