سري الدين: المسؤولية الاجتماعية حائط الصد الأول أمام انهيار الاقتصاد

الاقتصــــاد المصـــــرى

أحمد الدسوقي:



أكد الدكتور هانى سرى الدين، المؤسس والشريك لمكتب سرى الدين وشركاه للاستشارات القانونية، أن المسؤولية الاجتماعية لم تعد مجرد رفاهية مثلما كان فى السابق، ولكن أصبحت أمن قومى وعلى كل الشركات الاهتمام بها.



وقال خلال كلمته بمؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، إن المسؤولية الاجتماعية تعد حائط الصد الأول أمام أى انهيار اقتصادى، متسائلا لماذا لم يصدر تشريع خاص ينظم المسؤولية الاجتماعية؟.



وطالب كافة المؤسسات بالاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية وأخذها بجدية بكل ما تعينه هذه الكلمة.