تجارة الإسكندرية تطلب عودة المعايير المتبعة أثناء معاينة الرسائل

غرفة تجارة الإسكندرية

مستخلصون: العوامل الجوية تؤثر على كفاءة الموازين المستخدمة



معتز محمود



طالبت شعبة مستخلصى الجمارك بغرفة تجارة الإسكندرية، بعودة المعايير المتبعة أثناء إجراءات الكشف والمعاينة للرسائل الواردة، بوزن نسبة من قيم الرسالة بدلًا من التعليمات الأخيرة بشأن وزن إجمالى قيمة الرسائل عند صرفها.



وأكد على عبد الحليم، عضو لجنة تسيير أعمال الشعبة، وعضو مجلس إدارتها، أن هناك تعليمات شفوية صدرت منذ أيام، من رئيس لجنة الحركة بساحة شركة إسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بوزن جميع الرسائل عند الصرف، ودون أى سند قانونى.



وأضاف أن هذه التعليمات أدت حين صدورها إلى نوع من الربكة، لا سيما مع تسجيل زيادات فى وزن الرسائل نتيجة عدم دقة الموازين، رغم أن البضائع قادمة من الخارج بالأوزان المتعاقد عليها.



وطلب العودة إلى المعايير التى كانت متبعة، والتى تنص على وزن نسبة من قيم الرسالة، أثناء إجراءات الكشف والمعاينة، بدلًا من التعليمات الأخيرة بشأن وزن إجمالى قيمة الرسائل عند صرفها.



وأوضح أنه مع تطبيق هذه التعليمات رصد أشياء غير منطقية بدأت تحدث عند الوزن، وأبرزها تسجيل الموازين، زيادات السلع عند الوزن، رغم أن الرسائل قادمة بوزنها الطبيعى، لافتاً إلى أنه من غير المنطقى، أن تقدم المصانع فى الخارج زيادة عن الشحنات المتعاقد عليها.



وتابع أن إحدى الرسائل وصلت للميناء، وتتكون من تنكات، وخزانات بنظام «أيزو تنك»، بأوزان محددة وموحدة، ورغم ذلك سجلت على الموازين زيادة، فى واقعة توضح حالة هذه الموازين المستخدمة.



من جانبه أوضح مصطفى السيسى، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للشئون الجمركية والرقابية وعضو الشعبة، أن التعليمات الصادرة بشأن وزن الرسائل عند الصرف أدت لحدوث بعض الربكة فى عمليات الأفراج، نتيجة عدم كفاءة بعض الموازين داخل الميناء.



وأضاف لـ«المال» أن مخاطبة مدير الحركة بشأن هذه المشكلة، وأثرها، وحصلنا على وعود بعدم وزن كل ماهو له وحدة تداول، ومعلوم وزنه وحجمه.



وأكد أنه اتفق على وزن كل ما يوجد به شبهة فى زيادة وزن، أو تلاعب، لافتاً إلى أن هناك شكاوى من زيادة أوزان بعض السلع، كالدجاج، وهو أمر غير منطقى.



وأشار إلى أن عوامل التعرية تؤثر على الموازين، لافتاً إلى أنه لهذا السبب، وغيره، حصلنا على استثناء %5، من وزير التجارة والصناعة، فى حدود وزن الرسائل.



وأشار مجموعة من المستخلصين خلال اجتماع لأعضاء الشعبة، إلى أن المشكلة فى إصدار تلك التعليمات بصورة شفهية، أدت إلى تضرر بعض السلع، كانت ترد ترانزيت، وتتوجه للمنطقة الحرة.