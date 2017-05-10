إطلاق اسم شهداء الشرطة بحادث الكنيسة على شوارع الإسكندرية

محيط تفجير الكنيسة المرقسية بالإسكندرية001

مها يونس:



صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق اسم الشهيد اللواء نجوي عبد العليم محمود الحجار، علي شارع الجمرك القديم، والشهيد المقدم عماد محمد لطفي الركايبي علي الشارع الممتد من شارع الرئيس محمد أنور السادات (١٤ مايو) حتي السكة الحديد أمام جرين بلازا بطول ١٥٠٠ م وعرض ١٠ م، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي؛ تخليدا لذكري شهداء الشرطة الأبرار الذين استشهدوا علي يد الإرهاب الغادر أثناء تأديهم عملهم في تأمين الكنيسة المرقسية.



جاء ذلك خلال المجلس التنفيذى للمحافظة الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور محمد سلطان، بحضور اللواء عمرو الشبكشي رئيس جهاز الرقابة الإدارية بالإسكندرية، والدكتورة سعاد الخولي نائب المحافظ، وأمانة سر المجلس اللواء محمد البنداري السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام شادي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة.



وأكد سلطان أن إطلاق أسماء شهداء الواجب من الشرطة والقوات المسلحة على المدارس أو الميادين والشوارع أو غيرها من المرافق العامة، تكريما لهؤلاء الأبطال، ويعد أقل مايمكن تقديمه لأسر الشهداء الذين جادوا بأغلى مايملكون من أجل أن يحيا الجميع في الوطن بالأمن والأمان والاستقرار، مشيرا إلى أن مكتبه دائما مفتوح لأسر الشهداء ولكافة مطالبهم، وأنه يسعى إلى أن يكون الاهتمام ورعاية أسر الشهداء بشكل دائم انطلاقا من واجبنا نحوهم.



وأوضح المحافظ أن الشرطة المصرية قدمت عددا من أرواح أبنائها وأبطالها الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية للدفاع عن المواطنين وتأمين المنشآت، وسيتم تخليدا ذكراهم أبدا، مشيرا إلى أن مثل تلك الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تنال من وحدة وسلامة وأمن واستقرار مصرنا الغالية، ولن تؤثر على نسيجها الوطنى المتلاحم، حيث إن مثل تلك الأعمال الجبانة، تستهدف الدم المصرى، ولا تفرق بين مسلم ومسيحى.