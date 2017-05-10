البيض يواصل الصعود.. واستقرار الدواجن واللحوم

عبدالعزيز السيد

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار البيض ارتفاعها اليوم بالسوق المحلية، لتسجل 33 جنيهًا للكرتونة مقابل 32 أمس، فيما استقرت الدواجن عند 29 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 160 جنيهًا للبتلو، و130 للضانى، و140 للكندوز.



كما استقرت أسعار الأسماك، عند 33 جنيهًا لكيلو البلطى، و50 للبورى، و80 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140، والثعابين بين 100 و110.











