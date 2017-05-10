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اتصالات وتكنولوجيا
تي داتا تطلق خدمة عملاء معاك للصم والبكم
الأربعاء 10 مايو 2017 02:06 م
تى إى داتا
أخر الأخبار
تى إى داتا
إيمان حشيش:
أطلقت شركة تي إي داتا التابعة للمصرية للاتصالات خدمة عملاء "معاك" للصم والبكم بلغة الإشارة من خلال موقعها الرسمي عبارة عن مكالمة فيديو لتسهيل التواصل معهم وتلقي شكواته وتوفير الخدمات اللازمة لهم.
وقال مصدر مسئول بالمصرية للاتصالات فضل عدم ذكر اسمه، إن مبادرة معاك جزء من المسئولية المجتمعية للشركة والتي تسعي منذ أربع سنوات لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع، وتوفير أكبر قد ممكن من الخدمات ليهم باعتبار أنهم فئة كبيرة وصل عددها إلي 18 مليونا.
وأضاف أن عدد الصم والبكم في المجتمع المصري وصل إلي ما يقرب من 7 ملايين مصري، وبالتالي فإنهم فئة مهمة لا يجب تهميشها، لذلك تم تفعيل خدمة معاك عبر الإنترنت كخدمة متكاملة لهم مع تدريب موظفين الشركة بكافة الأفرع علي كيفية التعامل معهم بالإشارة لخدمتهم بسهولة.
وكشف أن الخدمة سوف يتبعها قريبا عمل أبليكيشن خاص بها بالتزامن مع إطلاق شبكة المحمول الرابعة لتقديم خدمة متكاملة لعملاء الشركة من الصم البكم.
وأوضح أن الشركة ركزت في تسويقها للحملة علي الإنترنت بالإضافة لعمل بعض المناسبات الخاصة لهذه الفئة وتم دعوتهم لتعريفهم بالخدمة كما أنه من المقرر عمل مناسبة كبيرة قريبا سيتم دعوة أكبر عدد من الصم والبكم عليها.
وقال إن الشركة راعي رسمي للأولمبياد المصرية الخاصة منذ أربع سنوات كجزء من مسئوليتها تجاه ذوي الاجتياجات الخاصة، وتسعي مع الوقت لتوفير خدمات جديدة لهم.
ويعتبر ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر من الفئات التي لم تحظ باهتمام كبير من قبل الكثير من الشركات، رغم أنهم يشكلون فئة كبيرة من المجتمع تسلتزم أن تكون جزءا من مسئوليتهم الاجتماعية.
اتصالات وتكنولوجيا
تى إى داتا
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