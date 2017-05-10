ضبط 120 طربة حشيش بحيازة عاطل غرب الإسكندرية

ضبط اخوانين

مها يونس:



تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط عاطل، يبلغ من العمر 33 عاما، ومُقيم بقرية 16 بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته عدد "120" طربة لمخدر الحشيش " تزن حوالي 25 كيلو جرام " ومبلغ 225 جنيهاً، و هاتف محمول ، ومطواه، وذلك أثناء تواجده بجوار محطة 5 مريوط ، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.



وأقر المتهم بإحرازه للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة الإتجار، مؤكداً أن الهاتف المحمول كان لتسهيل الإتصال بعملائه، فضلاً عن حمله للمطواة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



