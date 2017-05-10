EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
توتال تبيع 3607 أطنان وقود بمصر العام الماضى
الأربعاء 10 مايو 2017 01:34 م
شركة توتال الفرنسية
أخر الأخبار
شركة توتال الفرنسية
محمود جمال
كشف ايان لوبيتيه العضو المنتدب لشركة توتال ايجيبت، عن بيع 3607 أطنان من الوقود والمنتجات البترولية بالسوق المصرية خلال العام الماضى وتخدم 400 الف عميل سنويا.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة بين كريم مصر وتوتال لاطلاق حملة للسلامة علي الطرق.
وقال ايان إن توتال تقطع 18 مليون ميل يوميا لتوصيل منتجاتها الى محطات الامداد يوميا مبينا انها الشركه توفر 500 الف فرصه عمل سنويا بمصر.
واضاف ان المجموعة تحتل المركز الرابع عالميا في انتاج زيوت السيارات والوقود ويعمل لديها 100 الف موظف في 130 دولة.
وذكر أن الشركه حققت صافي ارباح عالميا في 2016 بلغت 8.3 مليار دولار وتستثمر من 18 الي 20 مليار دولار سنويا في طرح منتجات جديده، كما تنفق مليار دولار سنويا علي مشروعات البحث والتطوير، مبينا ان منتجاتها متواجده في 800 مصنع حول العالم منها العديد بمصر.
وبين ان توتال العالميه لديها 16.500 محطة خدمة عالميا منها 4200 في افريقيا بحصه سوقيه 18% اذ تعمل في 43 دوله تخدم اكثر من 2 مليون عميل.
اتصالات وتكنولوجيا
المشتقات
الاحتياطيات البترولية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا