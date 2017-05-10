توتال تبيع 3607 أطنان وقود بمصر العام الماضى

شركة توتال الفرنسية

محمود جمال



كشف ايان لوبيتيه العضو المنتدب لشركة توتال ايجيبت، عن بيع 3607 أطنان من الوقود والمنتجات البترولية بالسوق المصرية خلال العام الماضى وتخدم 400 الف عميل سنويا.



جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة بين كريم مصر وتوتال لاطلاق حملة للسلامة علي الطرق.



وقال ايان إن توتال تقطع 18 مليون ميل يوميا لتوصيل منتجاتها الى محطات الامداد يوميا مبينا انها الشركه توفر 500 الف فرصه عمل سنويا بمصر.



واضاف ان المجموعة تحتل المركز الرابع عالميا في انتاج زيوت السيارات والوقود ويعمل لديها 100 الف موظف في 130 دولة.



وذكر أن الشركه حققت صافي ارباح عالميا في 2016 بلغت 8.3 مليار دولار وتستثمر من 18 الي 20 مليار دولار سنويا في طرح منتجات جديده، كما تنفق مليار دولار سنويا علي مشروعات البحث والتطوير، مبينا ان منتجاتها متواجده في 800 مصنع حول العالم منها العديد بمصر.



وبين ان توتال العالميه لديها 16.500 محطة خدمة عالميا منها 4200 في افريقيا بحصه سوقيه 18% اذ تعمل في 43 دوله تخدم اكثر من 2 مليون عميل.