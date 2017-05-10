جهاز المشروعات الصغيرة يخطط لضخ 5 مليارات جنيه

نيفين جامع الصندوق الاجتماعى

جامع: تغييرات كبيرة فى خطط الصندوق الفترة المقبلة

جميع المتعاملين مع الصندوق سواء داخليين أو خارجيين استفسروا عن الوضع الجديد وتم تطمينهم

الجهاز سيتوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة بشكل مباشر



أحمد الدسوقى



قالت نيفين جامع القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، إن الجهاز سيضخ أكثر من 5 مليارات جنيه فى السوق المصرية خلال العام الحالى.



واشارت فى تصريحات للمال على هامش مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للشركات، إلى أن الجهاز سيغير استراتجية الصندوق خلال الفترة المقبلة وسيضيف لاول مرة تمويل المشروعات المتوسطة بعدما كان تمويله يقتصر على تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.



وأصدر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر، مؤخراً، قرارًا بتكليف نيفين جامع، أمين عام الصندوق الاجتماعي، بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمدة 3 أشهر.



ولفتت الى انه سيتم تمويل المشروعات المتوسطة بشكل مباشر وليس عبر الجهات الوسيطة، مؤكدا أنه سيتم التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة الصناعبة، بالاضافة الى الثروة الحيوانية.



وفيما يتعلق بالمتعاملين مع الصندوق، قالت إن الجهات الخارجية المتعاملة معه، بالاضافة الى الجهات الداخلية مثل البنوك استفسروا عن الوضع الجديد للصندوق بعد ان حل محله الجهاز وتم تطمنيهم بعد ان تأكدوا أن الجديد افضل.



ويضم الجهاز الجديد بعض الإدارات والاختصاصات، من مركز تحديث الصناعة، ومراكز التكنولوجيا والابتكار، بموجب قرار صادر من وزير الصناعة، وإعادة هيكلة كل الجهات بما يتمشّى مع الفكر الجديد.



وقالت وزارة الصناعة فى بيان لها، إن الإعلان عن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الجديد قريبًا، الذى يتكون من مجلس أمناء برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزارات معنية، ومجلس إدارة يترأسه وزير التجارة، وعضوية مجموعة من الأعضاء لهم خبرة في المجالات المتعلقة بعمل الجهاز.