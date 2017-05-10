غدًا.. جمعية عمومية لمصر القابضة للتأمين

أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام

المال - خاص



يرأس الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، غدًا الخميس، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.



وتنظر الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة فى زيادة رأس المال المصدر للشركة، وذلك بعد موافقة الجمعيات العامة غير العادية للشركات التابعة على زيادة رؤوس الأموال المصدرة لشركات (مصر للتأمين – مصر لتأمينات الحياة – مصر لإدارة الأصول العقارية)، وذلك بهدف دعم المراكز المالية لتلك الشركات ورفع معدل كفاية رأس المال والحفاظ على التنصيف الائتمانى للشركات مستقبلًا.



كما يرأس الوزير الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتأمين لمناقشة واعتماد الموازنة التخطيطة عن العام المالى 2017/2018.



وتستعرض الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التخطيطة للشركة، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأنها والرد عليه، إضافة إلى النظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين.



