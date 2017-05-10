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اقتصاد وأسواق
وزير الصحة: اعتماد قرار تحريك أسعار أدوية المناقصات
الأربعاء 10 مايو 2017 12:49 م
أحمد عماد وزير الصحة
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أحمد عماد وزير الصحة
أحمد صبرى
كشف الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، أن الوزارة اعتمدت قرار تحريك أسعار أدوية المناقصات لشركات الأدوية بعد موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضى على التحريك.
وأوضح فى كلمته بالمؤتمر الصحفى بالمحافظة، أن الوزارة استجابت لمطالبات شركات الأدوية بتحريك الأسعار بسبب الظلم الواقع عليها حال توريدها الأدوية للوزارة بالأسعار القديمة عما كانت عليه قبل التعويم.
واكد أن تلك الموافقات تسرى على جميع مناقصات وزارة الصحة مع شركات الأدوية، مؤكدا أن هذا القرار سيعمل على خفض عدد نواقص الأدوية، واستئناف التوريد من الشركات.
اقتصاد وأسواق
مجلس الوزراء
أسعار الأدوية
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