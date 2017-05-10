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بنـــوك
عكاشة: الأهلى منح المسئولية المجتمعية مليارى جنيه خلال 5 سنوات
الأربعاء 10 مايو 2017 11:58 ص
هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصرى
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هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصرى
أحمد الدسوقى
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، إن مصرفه منح ٢ مليار جنيه فى قطاع المسؤولية الاجتماعية خلال الـ 5 سنوات الماضية.
وأشار عكاشة خلال كلمته بمؤتمر المسئولية المجتمعية، إلى أن المسئولية المجتمعية لا تقتصر على التبرع فقط ولكن لابد من متابعة التبرعات والمشروعات التى ستنفذ عبر لجان متخصصة.
ولفت إلى أن مصرفه نجح فى تطوير المنطقة المحيطة به، بالاضافة الى مدرستين، كما يتم حاليا تطوير عدة مدارس أخرى.
وتابع:"على البنوك تطوير المناطق المحيطة بها لتحقيق التنمية المجتمعية.
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