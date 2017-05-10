الزراعة: 77 مليونا حصيلة بيع 56 قطعة من أراضي بئر العبد

وزراة الزراعة 699

الصاوي أحمد:



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إنه تم بيع 56 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 1026 فدان، بمبلغ 77 مليونا و567 ألف جنيه، وذلك خلال جلستين للمزاد العلني الخاص ببيع 7500 فدان، ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.



وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجلسة الثانية والثالثة الخاصتين بالمزايدة على هذه المساحات، أسفرت عن بيع القطعة رقم 73، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و504 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان حوالي 75 ألف و200 جنيه، وبيعت القطعة رقم 74، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون 548 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها حوالي 81 ألف و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 75، والبالغ مساحتها 13 فدان، بيعت بمبلغ مليون و496 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 115 ألف و100 جنيه، والقطعة رقم 76 ومساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 100 ألف جنيه.



وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 77، والبالغ مساحتها 24 فدان، بمبلغ مليون و468 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 61 ألف و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 78، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ 2 مليون و290 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 114 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 79، والبالغ مساحتها 13 فدان، بمبلغ مليون و548 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 119 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 80، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ 988 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 52 ألف جنيه.



وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 81، والبالغ مساحتها 16 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و240 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألف و200 جنيه، كذلك القطعة رقم 82، والبالغ مساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و337 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 70 ألف و400 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 83، والتي تبلغ مساحة 20 فدان، بإجمالي مبلغ 2 مليون جنيه، وبلغ سعر الفدان 100 ألف جنيه، والقطعة رقم 84، والتي تبلغ مساحتها 15 فدان، بمبلغ 977 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 65 ألف و150 جنيه، كذلك القطعة رقم 87 والبالغ مساحتها 17 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و105 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 65 ألف جنيه، والقطعة رقم 88 ومساحتها 21 فدان، بمبلغ مليون و73 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 51 ألف و100 جنيه، كذلك القطعة رقم 91 ومساحتها 11 فدان بمبلغ 660 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 60 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 92، والبالغ مساحتها 7 فدان، بإجمالي مبلغ 500 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف و500 جنيه.



ولفتت الوزارة أنه قد تم بيع القطعة رقم 93، والبالغ مساحتها 28 فدان، بإجمالي مبلغ 4 مليون و564 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 163 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 94، والبالغ مساحتها 21 فدان، بإجمالي مبلغ 2 مليون و310 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 110 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 95، والتي تبلغ مساحة 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و219 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 64 ألف و200 جنيه، والقطعة رقم 96، والتي تبلغ مساحتها 14 فدان، بمبلغ 802 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 57 ألف و350 جنيه، كذلك القطعة رقم 97 والبالغ مساحتها 21 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و260 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 60 ألف جنيه، والقطعة رقم 98 ومساحتها 22 فدان، بمبلغ مليون و325 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 60 ألف و250 جنيه، كذلك القطعة رقم 99 ومساحتها 12 فدان بمبلغ 913 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 76 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 100، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و366 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 69 ألف جنيه.



وتابع بيان الوزارة إلى أنه قد تم بيع القطعة رقم 101، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و396 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 73 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 102، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و79 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 63 ألف و500 جنيه، والقطعة رقم 103، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و94 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 64 ألف و400 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 104، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و208 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 63 ألف و600 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 105، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و254 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 66 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 107، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و360 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 80 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 108، والبالغ مساحتها 19 فدان، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و377 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 72 ألف و500 جنيه، كذلك القطعة رقم 110، والتي تبلغ مساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و548 ألف جنية، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 81 ألف و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 111 ومساحتها 19 فدان، بإجمالي مبلغ 2 مليون ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 105 ألف و500 جنيه.



وتضمن البيان أنه قد تم بيع القطعة رقم 112، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و620 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 81 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 113، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و368 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 72 ألف جنيه، والقطعة رقم 114، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و854 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 97 ألف و600 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 115، والبالغ مساحتها 18 فدان، بمبلغ مليون و515 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 84 ألف و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 116، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و135 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 59 ألف و750 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 117، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و326 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 78 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 118، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و384 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 96 ألف و200 جنيه، كذلك القطعة رقم 119، والتي تبلغ مساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و376 ألف جنية، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 68 ألف و800 جنيه، وبيعت القطعة رقم 120 ومساحتها 20 فدان، بإجمالي مبلغ مليون و24 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 51 ألف و200 جنيه.



وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 121، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و334 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 66 ألف و700 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 122، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و420 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 71 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 123، والبالغ مساحتها 28 فدان، بمبلغ 2 مليون و408 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 86 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 124، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و250 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 62 ألف و500 جنيه، وبيع القطعة 125، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و210 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألف و500 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 128، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و110 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 129، والبالغ مساحتها 20 فدان، بمبلغ مليون و114 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف و700 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 130، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون و84 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 57 ألف و100جنيه، والقطعة رقم 131، والبالغ مساحتها 19 فدان، بمبلغ مليون 331 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 70 ألف و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 132، والبالغ مساحتها 17 فدان، بمبلغ مليون و28 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألف و500 جنيه، وكذلك القطعة رقم 133، والبالغ مساحتها 12 فدان، بمبلغ 619 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 51 ألف و650 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 134، والبالغ مساحتها 12 فدان، بمبلغ 739 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 61 ألف و600 جنيه، وكذلك القطعة رقم 135، بمساحة 11 فدان، بإجمالي مبلغ 726 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 66 ألف جنيه.



وأعلنت الوزارة ان جلسات المزاد العلني لبيع باقي المساحات المطروحة، ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.