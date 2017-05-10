عمرو قورة: ندرس عودة قناة النهار اليوم الإخبارية

قورة

قورة: زيادة رأسمال الشبكة.. ولا نمانع دخول مساهمين جدد



محمد فتحى



كشف عمرو قورة، رئيس شركة "ترنتا" المالكة لشبكة تليفزيون النهار، أنهم يدرسون حاليا عودة قناة "النهار اليوم" الإخبارية.



جاء ذلك عقب انفصال تحالف "النهار – CBC" الذى لم يستمر سوى عام، وانتقال تبعية قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية لشركة فيوتشر ميديا المالكة لقنوات "CBC"، مشيرا إلى أن الموضوع لازال فى مرحلة الدراسة ولم يتم تأكيده حتى هذه اللحظة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"المال" أنه تمت زيادة رأسمال شبكة النهار مؤخرا، رافضا الإفصاح عن نسبة الزيادة، لافتا إلى أنهم لا يمانعون دخول مستثمرين جدد فى الشبكة خلال الفترة القادمة.







وأكد أن أى حديث فى الوقت الحالى عن وجود مفاوضات جارية على أرض الواقع مع رجال أعمال، عارية تماما من الصحة، مؤكدا أنهم مستمرون سواء تم دخول مستثمر جديد أو لا.



يذكر أن شركة فيوتشر ميديا، المالكة لشبكة قنوات "CBC" أعلنت أمس الأول، انفصالها نهائيا عن شبكة تليفزيون النهار، بعدما تم الإعلان عن الاندماج 24 مايو العام الماضى، بسبب اختلاف فى الرؤى وفى سياسات إدارة القنوات وشركات الميديا، مما يجعل تحقيق الأهداف المرجوة من الاندماج غير ممكنة.



وكان الاندماج قد جاء تحت مظلة شركة قابضة تضم 6 شركات هى: شركة ترنتا المالكة لشبكة تليفزيون النهار، ووكالة ميديا لاين الوكيل الإعلانى لها، وشبكة تليفزيون المستقبل «CBC»، وشركة «فيوتشر ميديا» الوكيل الإعلانى لها، وشركتا «أكت وResults».