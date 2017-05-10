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اقتصاد وأسواق
تغير هيكل قائمة أكبر 10 شركات مسددة للضرائب
الأربعاء 10 مايو 2017 11:34 ص
محمد أبو باشا
أخر الأخبار
محمد أبو باشا
❏ أبو باشا: الحصيلة الدولارية لشركات البترول وراء التقدم
❏ المنير: الحكم على قائمة المسددين لا يزال مبكرًا
المال ـ خاص
شهدت قائمة أكبر 10 شركات سددت ضرائب، اختفاء البنوك، ما اضطر وزير المالية، عمرو الجارحى، إلى الإعلان عن الحائز على المركز 11 فى قائمة الكبار الذى حصل عليه بنك " hsbc".
وتمثل قائمة الـ 10 الكبار مؤشرًا على تدنى أو ارتفاع الأرباح، لأنه طالما الكيان الاعتبارى سدد ضرائب أكثر فهذا يعنى ارتفاع ربحيته، والعكس صحيح.
وبمقارنة قائمة العام الجارى بالماضى؛ نجد أن قائمة العام الماضى ضمت 8 بنوك وشركتى اتصالات، فيما خلت القائمة الحالية من البنوك، وضمت شركة اتصالات واحدة، هى المصرية للاتصالات.
وفى تحليلهم لتغير هيكل قائمة الكبار، قال خبراء، إن من أسباب التغير الحصيلة الدولارية من الأرباح، التى دفعت من تصدروا القائمة، وعدم وجود حصيلة دولارية لدى البعض الآخر، والذى آخر ترتيبهم.
وقال محمد أبو باشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن القائمة تعكس أكثر من متغير، أهمها أن حصيلة الأرباح الدولارية التى تحققها شركات البترول، السبب فى وجودها بقائمة الكبار على حساب البنوك، التى ليس لديها أرباحا دولارية، رغم أن ربحيتها خلال عام 2016 لم تتأثر.
وأكد أن تعاقدات شركتى أوراسكوم والسويدى خارج مصر، أسهمت فى زيادة أرباحها، ما جعلها تدخل القائمة، على حساب الكيانات التى لا ترتبط بأرباح دولارية، كما أن ربحية قطاع الاتصالات تأثرت قليلًا خلال العام.
ومن جانبه قال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن خسائر فروق العملة، وإقراض المشروعات الصغيرة بسعر فائدة متدن كمساندة من الدولة، أدى إلى تراجع أرباحها، وبالتالى الضرائب المحصلة منهم، لا سيما أن فائدة الودائع التى تدفعها البنوك هى 15.5 %، وفائدة إقراض المشروعات الصغيرة %5.
وفى نفس السياق قال عبد الغنى، إن القطاع المالى تأثر من فرق العملة، قبل التعويم، نتيجة لتوجيه جزء من المخصصات لمواجهة التعثر، مشيرًا إلى أن الشركات التى احتلت المراكز الـ 10 الكبار الأولى لديها حصيلة أرباح دولارية.
وخلال مؤتمر الإعلان عن نتائج موسم إقرارات الشركات، أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن الحكم على قائمة أكبر 10 شركات سددت الضرائب خلال موسم الإقرارات الضريبية المنتهى أبريل الماضى، لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى أأن الوزارة تقوم حاليًا بعمليات تحليل ودراسة.
وقال المنير، إن التحليل المبدئى يتجه نحو تأثير فروق أسعار العملة على أرباح هذه الكيانات الاعتبارية، نظرا لأن 2016 كان أكثر عام شهد فجوة كبيرة بين سعر الصرف فى السوق الرسمية والموازية.
وأكد أن النشاط الاقتصادى تراجع خلال العام الماضى، نتيجة فروق أسعار العملة، لا سيما مع الشركات التى كانت حاصلة على ائتمان بنكى، أعيد تقييمه بعد تعويم الجنيه.
اقتصاد وأسواق
وزارة المالية
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