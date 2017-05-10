سيدي كريري تعلن توزيع نقدي بـ1.6 جنيه للسهم

البورصة المصرية 1

رجب عزالدين:



أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات عن توزيع نقدى بقيمة 1.6جنيه للسهم الواحد ينتهى الحق فيها بنهاية جلسة 23 مايو الجارى.



ومن المقرر بدء صرف التوزيع ابتداء من 28 مايو، وفقا لبيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الأربعاء.



وأقرت عمومية الشركة في أبريل الماضي، تعديل توزيع الكوبون النقدي على المساهمين من 1.4 جنيه للسهم إلى 1.6 جنيه للسهم.



ويبلغ رأسمال الشركة 1.05 مليار جنيه، موزعا على 525 مليون سهم، بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم.