المالية تصطدم بعودة المناطق الحرة الخاصة

المناطق الحرة الخاصة

مها أبوودن



واجهت وزارة المالية أزمة فى تمرير عودة المناطق الحرة الخاصة، فى قانون الاستثمار.



وبعد موافقة مجلس النواب على قانون الاستثمار، أصبح أمرًا واقعًا استمرار العمل بحوافز المناطق الحرة الخاصة، رغم اعتراض وزارة المالية عليها، وتقديم تقرير مفصل عما حققته تلك المناطق من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطنى.



ووفقا لتقرير نشرته «المال» الخميس الماضى، عرضت وزارة المالية بديلين لعودة نظام المناطق الحرة الخاصة، يتمثل الأول فى استمرار المنشآت الحالية العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة، حتى نهاية مدد تراخيصها، وعدم تجديدها مرة أخرى، والبديل الثانى فى الإبقاء على المنشآت القائمة مع تعديل رسوم المناطق الحرة، لتصبح نسبة من الإيرادات، وتزيد النسبة على المبيعات داخل البلاد عن النسبة على المبيعات الموجهة للتصدير، وتوزيع تلك الرسوم بين وزارتى المالية والاستثمار، بنسبة يتفق عليها.



واقترحت وزارة المالية أن يعدل الرسم المفروض على الشركات الصناعية، بالنسبة لصارداتها إلى الخارج، ليصبح %1 من الإيرادات بدلًا من %1، من القيمة المضافة فى الوضع الحالى، وتعديل رسم شركات الخدمات، والشركات الصناعية من صارداتها إلى داخل البلاد، لتصبح %2 من الإيرادات، وإلزام الشركات المقامة فى المناطق الحرة بتقديم ميزانيات سنوية معتمدة، لوحدة المناطق الحرة، بوزارة المالية، مع إعادة النظر فى الرسوم المقررة خلال 3 أعوام، وفى ضوء تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المناطق، مع اقتراح أن يشترط لاستمرار الترخيص لهذه المناطق ألا يقل حجم صادراتها عن 75% من جملة إيراداتها.



وشدد خبراء على أهمية وضع ضوابط للمناطق الحرة، طالما قررت الدولة الإبقاء عليها، ولا بد من النص صراحة على تلك الضوابط، فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الذى يضعه مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكد الخبراء أن تلك الضوابط لا بد أن تضمن زيادة حجم صادرات المناطق الحرة إلى خارج البلاد، حتى لا تتسبب فى منافسة غير عادلة مع المنتجين المحليين.



من جانبه قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، إن المناطق الحرة الخاصة، الباب الملكى للتهريب، فكل ما خف وزنه، وغلا ثمنه، يمر تحت حماية الحكومة، فالشروط الموجودة بهذه المناطق ليس بها رقابة، فالبضائع تأتى من المركب على المنطقه الحرة الخاصة، وتمر على موظف الجمارك، دون رقابة، ثم إلى الأسواق.



وطالب شيحة إلغاء المناطق الحرة الخاصة، مؤكدًا أن جميع البضائع المهربة الموجودة بالأسواق مرت من خلال المناطق الحرة الخاصة.



وقالت يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هناك دراسات تؤكد أن العملة الأجنبية التى تخرج من المناطق الحرة الخاصة، أكثر من التى تدخل إليها، ما يعنى أننا لا نستفيد من خلال التصدير بهذه المناطق، وتأثيرها السلبى أكثر من فائدتها، وأن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات عندما خرجت بمشروع قانون الاستثمار طالبت بإلغاء المناطق الحرة الخاصة.



وذكر التقرير الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أن مايقرب من %80 من تمويل المشروعات المقامة بالمناطق الحرة، يأتى من السوق المحلية، ما يتعارض مع الهدف الأساسى من إنشائها، وهو ضخ رؤوس أموال أجنبية، وبالتالى فإن العائد من هذه المشروعات يذهب لخارج البلاد، أكثر من استفادة مصر به، ما يؤدى إلى نتائج عكسية على الاقتصاد الوطنى.



ووفقا للجداول التى أرفقتها وزارة المالية بالتقرير، فإن الشركات والمنشآت ذات الأصل المحلى، تمثل %50 من إجمالى شركات المناطق الحرة، بينما الشركات المشتركة «الأجنبية والمصرية» تمثل %20 من إجمالى شركات المناطق الحرة.



وقال التقرير، إن نسبة المساهمة برؤوس أموال أجنبية لا تتخط %19 فى القطاع الصناعى، و%20 فى القطاع الخدمى، و%23 فى النشاط التخزينى، وتصل رؤوس الأموال مليون دولار، إلى 3 مليارات دولار فى القطاع الصناعى، منها فقط 636 مليون دولار برؤوس أموال أجنبية، و1.7 مليار دولار فى القطاع الخدمى، منها فقط 360 مليون دولار كرؤوس أموال أجنبية.



وقال التقرير، إن قيمة صادرات تلك الشركات الصناعية تبلغ نحو 2.5 مليار دولار، منها فقط 1.5 مليار دولار صادرات لخارج البلاد، و1.4 مليار دولار فى القطاع الخدمى، منها فقط 15 مليون دولار لخارج البلاد.



وتبلغ قيمة واردات المناطق الحرة السلعية الصناعية 2.1 مليار دولار، أى أن قيمة وارداتها السلعية تتفوق على قيمة صادراتها السلعية الصناعية لخارج البلاد.



وقال محمد أبوباشا، المحلل المالى بشركة هيرميس، إن الفكرة الأساسية من الإعفاء الضريبى المطلق لم تعد مطبقة فى أى من دول العالم، لعدم جدواها فى جذب الاستثمارات، لا سيما أن الهدف من الإعفاء الضريبى والجمركى الممنوح، للمناطق الحرة، ضمان دخول عملة أجنبية إلى السوق، سواء من خلال رؤوس أموال أجنبية أو من خلال عمليات التصدير، وهو غير متحقق فى المناطق الحرة القائمة فعليًا.



وأضاف أبو باشا أن العالم كله يتجه إلى نظام الائتمان الضريبى، وهو منح حافز مرتبط بجدوى اقتصادية ومالية، ما يخالف الاتجاه نحو إقرار المناطق الحرة، الخاصة المعافاة من الضرائب، والرسوم الجمركية، حافزًا لجلب عملة أجنبية.



واشترط أبوباشا لتحقيق الجدوى الاقتصادية، أن توضع ضوابط لضمان أن تقتصر المناطق الحرة على المشروعات الاستثمارية الصناعية المهمة، ذات الحصيلة الدولارية، وأن تراقب عملياتها التصديرية، واشتراط زيادتها لاستمرار الترخيص.



وقال أشرف عبد الغنى، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن المناطق الحرة الخاصة، كانت موجودة فى قانون الاستثمار رقم 8 لعام 1997، وألغيت فى التعديلات التى دخلت على القانون عام 2014، مشيرًا إلى أن هناك حتمية وضع ضوابط تضمن إلزامها بالصادرات، وألا تبيع فى السوق المحلية، حتى لا تخلق مناخًا غير عادل من المنافسة مع المنتجين المحليين.



وأوضح أنه لا بد من وضع ضوابط للمناطق الحرة، تمنع تكرار مبيعات المناطق الحرة فى الأسواق المصرية.



وكان وزير المالية، عمرو الجارحى، أكد لـ»المال» خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج موسم الإقرارات الضريبية للشركات، أن اشتراط موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المشروعات بالمناطق الحرة ضمانة فى حد ذاته أن من يستفيد منها سيكون فقط من يحقق العائد المرجو منها، من الناحية الاقتصادية.