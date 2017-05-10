76847 طالبا بالإسكندرية يؤدون امتحان الإعدادية السبت المقبل

أ ش أ: قال نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الدكتور سليمان مصطفى ، إن الجامعة قد أنهت استع

مها يونس:



قال جمعة ذكري وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية قد استعدت لإجراء إمتحانات الشهادة الإعدادية آخر العام 2016 - 2017 والتي تبدأ السبت المقبل، من خلال غرفة عمليات والتنسيق مع الأمن العام وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان.



وأضاف ذكري أن الاستعدادات تشمل التنسيق مع اللجان الإدارية بجميع الإدارات التعليمية ولجان النظام والمراقبة لتوفير أعداد مناسبة من الملاحظين والمراقبين، وشرح التعليمات، من خلال اجتماع اللجان الإدارية برؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.



وأشار ذكري إلى مراعاة الدقة من قِبل اللجان الإدارية بكل إدارة تعليمية في توزيع الملاحظين والمراقبين وتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات مع تطبيق لائحة الانضباط المدرسي حال عدم التزام الطلاب المستهترين بالتعليمات وكذلك مراعاة الدقة في تقدير الدرجات ليحصل الطلاب على حقوقهم كاملة.



وفي سياق متصل، أضاف أشرف الباقوري مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 76847 طالبا يؤدون امتحاناتهم في 319 لجنة منها 79 لجنة بإدارة المنتزه و72 بشرق الإسكندرية و40 لجنة بإدارة وسط و8 لجان بإدارة الجمرك و20 لجنة بإدارة غرب و40 بإدارة العجمي و26 لجنة بإدارة العامرية و34 لجنة بإدارة برج العرب.



وتابع :"ويضاف للجان التعليم العام السابقة عدد 2 لجنة للمكفوفين يمتحن بها 26 طالبا و3 لجان لضعاف السمع يمتحن بها 49 طالبا و7 لجان للإعدادي المهني يؤدي الامتحان بها 1627 طالبا".