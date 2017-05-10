صعود ملحوظ للبورصة بمستهل تعاملات الأربعاء

صعود البورصة 22555

رجب عزالدين:



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول.





وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.64% إلى 13016 نقطة، بينما صعد الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.55% ليصل إلى 597 نقطة حتى الساعة 10:45.



وتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية حركتها الصاعدة، غدًا الأربعاء، ليحاول المؤشر الرئيسي "EGX30" اختبار مستوى 13100 نقطة.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على تباين في أداء مؤشراتها ليسجل المؤشر الرئيسي مستوى 12933 نقطة صاعدًا بنسبة 0.82%، كما صعد المؤشر متساوى الأوزان "EGX50" بنسبة 0.9% عند 2084 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.57% عند 594 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.12% عند 1372 نقطة.



وارتفعت قيم التداول لتبلغ مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة سيطر الارتفاع على حركة 106 سهم، وانخفض 53 ، بينما لم يتغير 24 سهما، كما بلغ رأس المال السوقي 669.543 مليار جنيه.



من جانبه توقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الكويت الوطني" للاستثمار بشمال أفريقيا، أن يواصل المؤشر الرئيسي تحركاته الصاعده نحو مستويات 13020 نقطة، على أن يتحرك نظيره السبعيني في حركة عرضية بين مستويات 592 - 595 نقطة.