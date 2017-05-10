القابضة المصرية الكويتية تدخل سباق الاستحواذ على الوطنية للذرة

الوطنية لمنتجات الذرة

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الوطنية لمنتجات الذرة عن تقدم إحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية بعرض شراء مبدئى لشراء حصىة شركة مصر المالية للاستثمارات البالغة 42.96% من الوطنية للذرة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "تلقينا مساء أمس الثلاثاء خطابا من شركة مصر المالية للاستثمارات - مساهم بحصة تبلغ 42.96 % - بتقدم الشركة العالمية للاستثمارات المالية ش.م.م (المملوكة بنسبة 99.99 %للشركة القابضة المصرية الكويتية ش. م.م) بعرض شراء مبدئى لشركة مصر المالية للاستثمارات ش.م.م بخصوص شراء أسهم الشركة في الشركة الوطنية لمنتجات الذرة ش.م.م"



وتابع البيان "إن العرض المبدئى المشار إليه غير ملزم للطرفين بشأن بيع أو شراء الأسهم المشار إليها، كما أنهما لم يتفقا على سعر أو شروط الصفقة المحتملة بعد".



وتقدمت شركة المنى مصر الدولية للاستيراد والتصدير بعرض للاستحواذ على الحصة المذكورة فى إبريل الماضى، وقالت فى بيان الأسبوع الماضى إن هذا العرض عن نفسها، وليس وكيلا عن شركة أخرى.



ووقعت مصر المالية للاستثمارات التابعة لبنك مصر مذكرة تفاهم فى مارس الماضى، لاحتمال بيع حصتها البالغة 42.96 بالمئة في الوطنية إلى شركة إيه.دي.إم انترناشيونال السويسرية.



وقالت الوطنية للذرة إن مصر المالية أبلغتها أن مذكرة التفاهم "غير ملزمة للطرفين... ولا تتضمن شرط الحصرية، كما لا تمثل اتفاقا بينهما على سعر أو شروط الصفقة المحتملة وتعد خطوة تمهيدية في المفاوضات.



تأسست الوطنية لمنتجات الذرة عام 1981، ويتمثل نشاطها في إنتاج المحليات الطبيعية من الذرة مثل الفركتوز والجلوكوز والدكستروز بأنواعه، إضافة إلى تصنيع أعلاف الماشية والدواجن وزيت الذرة الخام والمكرر، وتعتمد الشركة على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من المواد الخام.