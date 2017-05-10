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نقل وملاحة
ضبط كمية من المستلزمات الطبية بجمارك الغردقة
الأربعاء 10 مايو 2017 10:51 ص
MSD الطبية
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MSD الطبية
مها أبوودن:
أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة سلطان صالح مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية من المستلزمات الطبية الخاصة بجراحات تدبيس المعدة بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون لجمارك والاستيراد والتصدير وبغرض التخلص من القيود الاستيرادية والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من رحلة مصر للطيران رقم 662 جدة الغردقة (كونكشن) اشتبه أحمد أبو الحسن، رئيس قسم تفتيش الركاب، فى راكبة فلبينية الجنسية بدا عليها علامات الارتباك، وتم تشكيل لجنة لتفتيش حقائبها، حيث تبين وجود كمية كبيرة من المستلزمات الطبية من معدن التيتانيوم للاستخدام فى العمليات الجراحية الخاصة بعمليات تدبيس المعدة أخفتها داخل حقائبها وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ مليون و500 ألف جنيه.
وقرر محمد حسن عنان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب رقم 7 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.
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