هيرو للألبان تخطط لإنشاء مصنع مكملات غذائية

هيرو ألبان أطفال 55

أحمد صبرى



تخطط شركة هيرو لألبان الأطفال، التابعة لـ«هيرو» السويسرية، لإنشاء مصنع مكملات غذائية فى السوق المحلية، ليكون وجهتها للتصدير لبلدان الشرق الأوسط وأفريقيا.



قال ساهر نديم، رئيس قطاع التغذية بالشركة، فى تصريحات لـ«المال»، إن الشركة الأم تعد حاليًا دراسة جدوى إنشاء المصنع الجديد، مؤكدًا أن هناك توافقًا على إنشائه فى مصر، من بين دول الشرق الأوسط.



وأوضح أن مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الحالى انخفضت بنسبة 7.4%، محققة 22 مليون جنيه، مقابل 23.6 مليون جنيه، لتراجع الطلب على الألبان الأجنبية الخاصة، بعد طرح جهاز مشروعات الخدمات الوطنية ألبان مدعمة بتخفيض 50%.



وكانت القوات المسلحة وعدت بتوفير 30 مليون عبوة لبن أطفال للصيدليات، العام الماضى، بتخفيض 50 % عن أسعار السوق، بعد قطع أمهات الأطفال الطريق أمام مستشفى معهد ناصر، والشركة المصرية لتجارة الأدوية، عقب اتخاذ وزارة الصحة تدابير جديدة، لصرف الألبان اعتبرها البعض تعسفية.



ولفت إلى أن طرح جهاز الخدمة الوطنية لألبان الأطفال مخفضة السعر دفعت الشريحة ذات الدخل المتوسط إلى التحول من الألبان الخاصة إلى ألبان «تحيا مصر»، بعد أن رفعت الشركات الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضى.



وقال إنهم حققوا مبيعات العام الماضى فى الشرق الأوسط، بـ 500 مليون جنيه، متوقعًا ارتفاعها خلال العام الحالى، بعد طرح أصناف جديدة.



وأكد أن معظم شركات الألبان خفضت أسعارها فى مصر على ما كانت عليه قبل التعويم، لإنخفاض الطلب على منتجاتها، ما أدى بدوره إلى انخفاض أرباحها.



ورفعت جميع شركات الألبان أسعار منتجاتها بنسبة تصل لأكثر من 50 %، بعد قرار البنك المركزى تعويم الجنيه نوفمبر الماضى، ما جعل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يطرح ألبان أطفال بأسعار مخفضة بـ 30 جنيهًا للعبوة.



وبعد تراجع المبيعات بداية العام الحالى، خفضت معظم الشركات أسعارها مثل دانون الهولندية، نزولا من 99.75 إلى 79.5 جنيه للعبوة، من أصناف «بيبلاك 1 و2» و«جنيور» وبعض الأصناف الأخرى كما خفضت شركة ميلوبا أسعار ألبان ابتاميل 1و2 من 99 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للعبوة وزن 400 جرام منتصف أبريل.



وتوقع أن ترتفع مبيعات الشركة 10 % خلال الربع الحالى، لا سيما مع ارتفاع جودة المنتجات، التى جعلت الشركة تحتل المرتبة الثالثة فى السوق المصرية بعد »نسلة» و«دانون».



وعن بدء فرض وزارة الصحة تسعير المكملات الغذائية لأول مرة فى مصر؛ أكد أنهم وافقوا على هذه القواعد، وبدأوا فى تسعيرها بما يلائم قواعد الوزارة، رغم أنه لاتوجد دولة واحدة تسعر المكملات الغذائية عدا السعودية على حد قوله.



وأكد أن مصنع لاكتو مصر - مصنع الألبان الوحيد فى مصر-، لن يؤثر على مبيعات الشركات الأجنبية محليا، مرجعا ذلك أن لاكتو مصر يصدر إنتاجه للدول الأفريقية فقط، ولا يبيع للصيدليات أو الحكومة.



وعن تصريح وزير الصحة عن وقف استيراد الألبان المدعمة للوزارة من الخارج، والشراء من لاكتو مصر، أكد نديم أن الشركات الأجنبية لن تتأثر أيضا بذلك القرار، فهى لا تبيع إنتاجها لوزارة الصحة، لكن تعتمد بشكل أساسى على الصيدليات والمستشفيات الخاصة، وبعض المستشفيات الحكومية، التى تشترى كميات قليلة بتكلفة منخفضة.



وأكد أن التعويم رفع أسعار جميع الأدوية المستوردة، بما فيها الألبان، وبالتالى فإن ثبات أسعار تلك المنتجات يسبب خسائر للمنتج.



وأوضح أن شركات الألبان فى مصر تواجه مشاكل كبيرة، بعد الخسائر التى تكبدتها بسبب التعويم، ما جعل تلك الشركات تخفض النفقات والمصروفات السنوية، ما أثر على العمالة فى الشركات.



وقال إن الشركة ستطرح صنفين جديدين من إنتاجها فى السوق المحلية، الأول للأطفال الذين يعانون من الحساسية من اللبن البقرى، والثانى للأطفال الذين يعانون من ارتجاع فى الألبان الصناعية.