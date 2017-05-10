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نقل وملاحة
قناة السويس تحقق عائدات 853.7 مليون دولار خلال شهرين
الأربعاء 10 مايو 2017 10:37 ص
قناة السويس
أخر الأخبار
قناة السويس
نادية صابر:
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، عن تسجيل عائدات قياسية خلال الشهرين الماضيين بلغت 853.7 مليون دولار مقابل 820.4 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 33.2 مليون دولار بنسبة 4.1%.
وبلغت العائدات مقومة بالجنيه المصري نحو 15.2 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه عن نفس الفترة من عام 2016 بزيادة 8.1 مليار جنيه بنسبة 116.5%.
وأضاف مميش أن هذه الزيادات تعكس التحسن المحلوظ في حركة التجارة العالمية المارة بالقناة حيث سجلت أعداد وحمولات السفن العابرة زيادة كبيرة خلال الشهرين الماضيين، فقد بلغت أعداد السفن خلال شهري مارس وإبريل 2017 إجمالي 2973 سفينة مقابل 2847 سفينة خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 126 سفينة بنسبة 4.4%.
كما بلغت الحمولات الصافية للسفن العابرة للقناة خلال مارس وأبريل الماضيين 170.8 مليون طن مقابل 156.4 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 14.4 مليون طن بنسبة 9.2%.
وأرجع مميش أسباب الزيادات التي تحققت إلى تعافي الاقتصاد العالمي وزيادة كميات البضائع المتداولة عالمياً بالإضافة إلى مشاريع التطوير المستمرة لقناة السويس وعلى رأسها قناة السويس الجديدة، والسياسات التسويقية المرنة التي تقوم بها هيئة قناة السويس والتي أسفرت في الفترة الماضية عن إضافة 200 مليون دولار لعائدات القناة من التخفيضات والحوافز التي تمنح للخطوط الملاحية التي لا يحقق لها المرور في القناة وفراً كبيراً، وهو ما أثمر عن جذب 1270سفينة بحمولات 60.7 مليون طن خلال عام 2016، والثلث الأول من عام 2017.
نقل وملاحة
قناة السويس
إيرادات قناة السويس
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
قناة السويس للحاويات
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