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عبقرية الإمام 12
الأربعاء 10 مايو 2017 10:18 ص
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بين الخلافة الدينية والدولة الدنيوية
هذا هو لب المسألة التى يشخصها الأستاذ العقاد، فلم تكن المسألة فيما اصطنعه معاوية للخروج عن البيعة ومحاربة الإمام، خلافًا على شىء واحد ينحسم فيه النزاع، ولكنها كانت خلافًا بين نظامين متقابلين متنافسين : أحدهما يتمرد ولا يستقر، والآخر يقبل الحكومة كما استجدت ويميل فيها إلى البقاء والاستقرار.
أو هى كانت صراعًا بين «الخلافة الدينية» كما تمثلت فى علىّ بن أبى طالب، والدولة الدنيوية كما تمثلت فى معاوية بن أبى سفيان. وهى كانت بتعبير أوجز صراعًا بين الخلافة وبين الملك.
ولا يخل بهذا التشخيص، أن موقف طلحة والزبير وما قاد إليه فى موقعة الجمل، كان أسبق توقيتًا، وإنْ كان معاوية هو المستفيد الوحيد من هذه الموقعة.
وجوهر ما شجر من خلع معاوية للبيعة وتمرده على الخليفة علىّ، أنه ترجم عن صراع يقوده معاوية فى سبيل الملك، ضد الخلافة الراشدة التى كان مأمولاً أن تتواصل مع ما كان فى عهد الصديق والفاروق، ولم يكن هذا الصراع بين الملك والخلافة، لينحسم أمره بنصر فى معركة، بل كان موضع الحسم فيه «مبادئ الحكم» وكيف تكون ؟ أتكون مبادئ الخلافة الدينية الراشدة، أم مبادئ الدولة الدنيوية ؟ أتكون مبادئ الورع والتقوى والاستقامة للإصلاح ؟ أم مبادئ الحياة على أساس الثروة الجديدة وما تفضى إليه من معايير وممارسات بعيدة عن الدين ؟!
● ● ●
كان الموقف بين الخلافة والملك ملتبسًا متشابكًا فى عهد عثمان. كان ذلك العهد نصف ملك ونصف خلافة، أو كان نصف زعامة دينية ونصف إمارة دنيوية.
وكان انجلاء الموقف الذى يزول به هذا الالتباس، يضع الضدين المتقابلين اللذين لا يتفقان فى مواجهة، وإلى أن يبلغ الخلاف بين النقيضين مداه!
وهذه كانت العلة الكبرى التى تنطوى فيها جميع العلل الظاهرة.. علة طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علىّليطالبوه ظاهرًا بدم عثمان!!
لو أخذنا مثلاً موقف طلحة وأصحابه الذين ثاروا على علىّ بمقولة دم عثمان، وهم لم يدفعوا عنه فى حياته بعض ما دفع علىٌّ عنه، لوجدنا عثمان كثيرًا ما كان يقول قبل مقتله : «ويلى من طلحة.. أعطيته كذا وكذا ذهبًا وهو يروم دمى.. اللهم لا تمتعه به ولقّه عواقب بغيه!».
وقد ساء ظن البعض بنقمة طلحة على عثمان، حتى تحدث بعضهم أنه رآه يوم مقتله يرمى الدار، ويقود بعض الثائرين إلى الدور المجاورة ليهبطوا منها إلى دار عثمان، وهو حديث يبادر الأستاذ العقاد إلى التقرير بأنه يفتقر إلى السند الوثيق، ولكنه على أيه حال ينم على ظن الناس بما اكتنف علاقة طلحة بالخليفة المقتول.
فإذا أخذنا مثلاً ثانيًا، حجة أو ذريعة معاوية حين علل ثورته باتهام علىّ فى دم عثمان، بقالة تقصيره فى القود من الثائرين وهم ألوف يحملون السلاح وفى حالة فوضى ضاربة، وبث هذا الاتهام وعلىّ لم يستقر بعد إلى سلطانٍ يعينه على القود من هؤلاء الألوف المسلحين، بينما معاوية نفسه لم يصنع شيئا لهذا القود من قاتلى عثمان حين صار الملك إليه، واستقرت السلطة المكينة بين يديه، ودون أن يبالى بالحجة أو الذريعة التى رفعها فى وجه علىًّ يوم ثار عليه وخرج عن البيعة التى عقدت له.
وقد واجهه البعض بذلك فلم يبال، وروى أن أول ما سمعه حين زار المدينة ودخل بيت عثمان، كان صيحة عائشة بنت عثمان باكية : «وا أبتاه!». إلاَّ أن هذه الصيحة الباكية لم تحركه، ولم تزده إلاَّ إمعانًا فى الإغضاء والإغفاء، فقال لها يعزيها، ويعتذر فى الواقع لنفسه : «يا ابنة أخى.. إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانًا، وأظهرنا لهم حلمًا تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره.. فإنْ نكثنا بهم نكثوا بنا، ولا ندرى أعلينا تكون أم لنا، ولأن تكونى ابنة عم أمير المؤمنين خير من أن تكونى امرأة من عرض المسلمين..».
وقد ذكرتنى هذه التعلة التى أوى إليها معاوية، بما صادفنى وأنا أضع كتابى عن أبى عبيدة بن الجراح، من اعتذاره للفاروق عمر عما وجده عليه من فخامة وأُبَّهة وكوكبة خشناء كثيرة السلاح، لم تجر بها آنذاك سنة أو عادة الولاة، اعتذاره بأنهم فى الشام يحيط بهم الأعداء والجواسيس من كل جانب، وأنهم إنْ لم يتخذوا هذه العدة (التى لم يتخذها سواه)، لاستخف بهم العدو، وهجم على عوراتهم، وأنه بعد ذلك عامله، فإن وقفه وقف، وإن استزاده زاد، وإن استنقصه نقص.
هنالك لم يملك عمر إلاَّ أن يقول له وهو لا يخفى ظنه فى القائل وما يقول : «والله لئن كنت كاذبًا إنه لرأى أريب، وإن كنت صادقًا إنه لتدبير أريب. ما سألتك قط عن شىءٍ إلاَّ تركتنى فيه أضيق من رواجب الضرس (أى تركتنى فى أمر يصعب علىَّ الخروج منه).
لا آمرك ولا أنهاك». (ص 44 كتابنا عن أبى عبيدة ط دار المعارف).
على أنه يبقى فى رده على ابنة عثمان، وفى موقفه حين آل إليه الملك مع النفوذ والسلطان، ما بدا واضحًا جليًا أنه لو كانت ثورته أو تمرده حقيقةً من أجل عثمان، لما انتهت به إلى هذا التسليم الهين، ولكان خليقًا به لو استقامت المقاصد أن يجد لعلىٍّ العذر، وأكبر مما استوجده لنفسه، بالنظر إلى ما كان علىّ يواجهه قبل أن تستقر له السلطة!
رجائى عطية
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