مطار العلمين الدولي يستقبل 96 سائحا أوكرانيا

السياح بمطروح 125

معتز محمود:



أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن مطار العلمين الدولي استقبل طائرة شارتر قادمة من مطار كييف بأوكرانيا علي متنها 96 سائحا أوكرانيا بالإقامة بفنادق الساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح.



وأكد المحافظ أن مطروح تتميز بالاستقرار الأمني بين باقي محافظات الجمهورية والجو الرائع طوال العام بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة، وذلك بفضل وعي أبنائها مما يجعلها من المقاصد السياحية الهامة بمصرنا الغالية.



وأضاف أن إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة كانوا في استقبل السائحين، وتم توزيع الدليل السياحي للمحافظة علي السائحين؛ لكي يتعرف السائح علي أهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح وواحة سيوة.