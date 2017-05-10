مؤسسة أهل مصر تطلق كل حالة حروق وراها قصة إنسانية

مؤسسة أهل مصر 123123

ولاء البري:



أطلقت مؤسسة أهل مصر للتنمية مؤخرا حملة جديدة بمشاركة عدد كبير من النجوم المصريين والعرب من بينهم الفنانة " لطيفة, الفنان عمرو يوسف , الفنان عبد الرحمن أبو زهرة, الفنانة كندة علوش, الفنانة دره وغيرهم من الفنانين؛ لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان.



وتهدف الحملة إلى تعريف المجتمع بمشكلة الحروق عن طريق قصص واقعية لضحايا الحروق، يقدمها الفنانون من خلال فيديو قصير يحكى قصتهم.



والجدير بالذكر أن أكثر من 200 ألف طفل يتعرضون لحوادث الحروق فى مصر كل عام، يفقد حياته 60% منهم نتيجة لقلة التعامل وعدم وجود أماكن مجهزة لاستقبالهم وعلاجهم، وتوضح الحملة مدى أهمية بناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان التى تعتبر الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تعد الحروق واحدة من الأسباب الرئيسية للوفاة للأطفال تحت سن 9 سنين فى العالم.



ومؤسسة أهل مصر للتنمية هي مؤسسة غير هادفة للربح تم تأسيسها عام 2013 كمؤسسة أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي المصرية وتخضع للقانون المصري، وتهدف لتوفير العلاج والرعاية الصحية والنفسية المجانية

لمصابي وضحايا الحروق في مصر، وتقوم ببناء أول وأكبر مستشفى لعلاج الحروق بالمجان بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا على مساحة مباني 45500 متر مربع بالتجمع الأول.