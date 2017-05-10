وزير الإسكان: طرح 6 مشروعات نشاط عمراني و2 مختلط بالعاصمة الجديدة

مصطفى مدبولي - صورة أرشيفية

بدور إبراهيم:



كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة، ستشهد طرح مشروعات وفرص استثمارية قريبا على القطاع الخاص تتمثل فى 6 مشروعات استثمارية، بنشاط عمرانى متكامل، بالإضافة إلى مشروعين بنشاط استخدام مختلط.



وأكد أنه سيتم البدء فى تنفيذ أول 20 ألف وحدة إسكان اجتماعى متميز لموظفى الدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة قريبا، وسيتم طرح تلك الوحدات بأسعار مناسبة لتلبية احتياجات تلك الشريحة.



وأشار إلى أنه جار تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالعاصمة، منها محور محمد بن زايد، والذى يضم 10 حارات مرورية فى كل اتجاه، كما يتم تنفيذ الحى السكنى الأول، وتم البدء فى الحى الحكومى، وقريبا سيتم البدء فى الحى الدبلوماسى، لافتا إلى أن الدولة حققت معدلات إنجاز سريعة فى أعمال المرافق والبنية الأساسية فى وقت زمنى قصير.



وشدد على أن العاصمة الإدارية، هى مستقبل التنمية من جهة الشرق، إذ تقع فى منطقة قريبة من القاهرة، ووسيطة بين العين السخنة والسويس.



وأكد وزير الإسكان، أن الاشتراطات البنائية فى العاصمة الإدارية مميزة، فهناك ارتفاعات تصل إلى 12 طابقاً، وقد تمت الترسية على الشركات التى تقدمت للطرح الأول.



رمي أساسات حى الوزارات بالعاصمة الإدارية الأسبوع المقبل



علمت «المال» من القائمين على تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، أن الأسبوع المقبل، سيشهد بدء رمى الأساسات بحى الوزارت، والذى يضم أيضا مقر مجلس الوزراء، كما سيشهد الانتهاء من تنفيذ فندق «الماسة» والمرتقب افتتاحه بعد عيد الفطر، وجار كذلك إنشاء الكنيسة من قبل شركة أوراسكوم، والتى سيتم الانتهاء منها وإقامة الصلاة فيها فى عيد الميلاد المجيد خلال يناير المقبل، وبناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وكانت «المال» قد قامت بجولة فى العاصمة الجديدة للتعرف على حجم العمل والإنجاز فى تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتى تشهد اتباع أحدث الأساليب وآليات التنفيذ، بما يحقق إضافة للقطاع وللشركات العاملة بالمشروع.



وانطلقت الجولة من طريق العين السخنة، واستغرق الوصول إلى العاصمة الإدارية حوالى 30 دقيقية.



ورصدت «المال» معدلات العمل بالمشروعات، وقيام الشركات العاملة بالمشروع بالعمل على مدار 24 ساعة، بنظام الورديات لضمان سرعة إنجاز الأعمال فى التوقيتات الزمنية المحددة، كما رصدت تواجد استشاريى الأعمال بالمواقع بصورة دائمة لاستلام الأعمال المنتهية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.



وتشهد العاصمة الجديدة العمل على قدم وساق فى مشروعات المرافق والبنية التحتية، من مياه وطرق وصرف صحى وكهرباء، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ حى الوزارات والحى السكنى.



وشاهدت «المال» خلال الجولة وفدا إماراتيا بصحبة أحد مسئولى شركة العاصمة، حيث تفقد المشروع وجاءت زيارة الوفد للمشروع، بالتزامن مع تواجد الرئيس السيسى فى دولة الإمارات، مما يعكس اهتمام المستثمرين الإماراتيين بالمشروع، وإمكانية التعاون المشترك فى المشروع.



يذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، يقدم نموذجا لتضافر العديد من جهات الدولة، لتنفيذ مشروع مبتكر، يمثل نقلة حضارية وعمرانية متكاملة، ويحقق العديد من الأهداف التنموية والاقتصادية.