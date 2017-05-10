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اتصالات وتكنولوجيا
تراخيص الجيل الرابع تلزم المحمول بتغطية 50% من نطاق خدماتها
الأربعاء 10 مايو 2017 09:03 ص
4g
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4g
هبة نبيل ومحمود جمال:
اشترطت القواعد المنظمة لخدمات التجوال المحلى، المنصوص عليها فى تراخيص الجيل الرابع، على شركات المحمول تغطية %50 من نطاق تقديم خدماتها بنظام 3G أولًا، قبل إتاحة التجوال المحلى لصالح الشركة المصرية للاتصالات، خلال 3 أعوام، منذ حصول الأخيرة على الطيف الترددى، اللازم حتى إنشاء بنية أساسية لها.
ولا تغطى شركات المحمول الثالث العاملة فى السوق جميع محافظات الجمهورية بخدمات الجيل الثالث 3G بشكل كامل، وتتفاوت نسب التغطية بين كل شركة وأخرى.
ويقصد بالتجوال المحلى شراء المصرية للاتصالات دقائق المكالمات، ووحدات البيانات، من «المحمول» بالجملة، وإعادة بيعها للعميل، خلال الفترة التى تعمل فيها الشركة على بناء شبكاتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع 4G.
وعلمت «المال» أن القواعد نصت على تقديم التجوال المحلى، بناء على تقسيم جغرافى متفق عليه، بين المصرية للاتصالات، ومشغلى المحمول، بمقابل مادى مناسب وعادل، فى عقد تفصيلى بين الجانبين، ويوافق عليه جهاز «تنظيم الاتصالات».
وقال مصدر فى إحدى شركات المحمول، إن «اتصالات – مصر» لم تتقدم بعرض مالى لتأجير شبكتها للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول بالسوق المحلية، رغم قيامها بإنهاء التجارب الفنية مع «المصرية» قبل توقيع الآخيرة اتفاقية «أورانج» بيومين.
ووقعت المصرية للاتصالات أول اتفاقية مبدئية للتجوال محلى مع «أورانج»، فى 19 أبريل الماضى،وهى عبارة عن إطار عام ستحدد تفاصيله المالية، والفنية، والقانونية، والتسويقية، خلال شهرين من تاريخ التوقيع، وأعلن أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى لـ« المصرية» حينذاك، أن الاتفاقية تمنح شركته حق تقديم خدمات المحمول عبر شبكة «أورانج» فى جميع أنحاء الجمهورية، لكنها لا تمنعها من إجراء مباحثات مع فودافون واتصالات، بشأن استئجار شبكاتها لتقديم الخدمة مستقبلًا.
وأوضحت المصادر أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات «NTRA» أقر تقسيم الجمهورية إلى 3 قطاعات، تتولى بموجبها شركت المحمول تأجير أجزاء من شبكاتها لـ «المصرية» وفقاً لطاقتها الاستيعابية.
يشار إلى أن شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية، تعتزم تقديم خدمات الجيل الرابع بعد حصولها على الترددات فى 6 مدن، كمرحلة أولى هي؛ القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، بموجب بنود التراخيص الموقعة مع جهاز تنظيم الاتصالات خلال العام الماضى.
وأضافت المصادر أن مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لـ«NTRA»، وعد ممثلى «المحمول» خلال اجتماعهم الأخير نهاية أبريل الماضى، تسليم ترددات تشغيل الجيل الرابع خلال فترة من 30 إلى 90 يومًا على أقصى تقدير.
وألمح إلى أن «فودافون» اتفقت مع «المصرية للاتصالات»، على تأجير شبكتها فى مدن الدلتا، والصعيد، والتى تقل كثافة ضغط العملاء عليها، كما أرسلت الشركة عرضًا ماليًا جديدًا، بأسعار مخفضة، لخدمات التجوال، ولم تجب عنه المصرية حتى الآن.
وكشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات، عن إجراء شركته مفاوضات مع شركتى «فودافون» و«اتصالات»، بشأن أسعار استئجار شبكاتهما دون الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى فى هذا الصدد.
يذكر أن شركات الاتصالات الأربع: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورانج، واتصالات»، سددت قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، والبالغة 1.1مليار دولار، و10 مليارات جنيه، إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ولازالت تنتظر استلام الترددات.
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