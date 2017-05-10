التزام مصري بأمن الخليج.. أهم عناوين اليوم الأربعاء

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال آخر عناوين صحف اليوم الأربعاء، 10 مايو 2017.





أخبار مصر





* التزام مصرى بحماية أمن الخليج.



* مجلس الوزراء يناقش الاستعدادات لشهر رمضان.



* مليار جنيه إضافية لبطاقات التموين فى رمضان.



* الداخلية تتابع ضبط الأسواق قبل شهر رمضان.



* عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل التصويت النهائي علي مشروع قانون علاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‏.



* السيسى يبعث برسالة إلى الرئيس الغانى يحملها شكرى.



* بدء حجز أراض للإسكان التعاونى بالمدن الجديدة.



*الزمالك فى معسكر مغلق استعدادا لبطل زيمبابوى فى دورى الأبطال.



*إنبى يطالب بتأجيل مباراة المصرى فى الكأس.



الأهرام



*السيسى: نتطلع لتنظيم أنشطة ثقافية مشتركة لتعزيز التواصل الشعبى.



* أحزاب: جولة الرئيس الخليجية تخدم مصالح المنطقة العربية.



* السيسى يلتقى رئيس كينيا خلال توقفه بمطار القاهرة.



*بعد زيارة الرئيس..3 وزراء و رجال أعمال فى المنامة لدعم العلاقات الاقتصادية.



* بروتوكول تعاون مع البنك الدولي فى مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري .



* رئيس هيئة الرقابة الإدارية : نكافح الفساد بجميع أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة.



* بروتوكول تعاون بين «العربية للتصنيع» وشركة سعودية.



* سيارات كهربائية لنقل كبار السن وذوى الإعاقة داخل محطة مصر.



* شريف يشارك فى مؤتمر لندن حول الصومال.



*محلب يؤدى العمرة ويرفض استخدام «كبار الزوار».



* مميش: 10% من التجارة العالمية تمر بقناة السويس.



* توقيع عقد لتشغيل ٧ خطوط أتوبيس نقل عام لربط أكتوبر بمحطة مترو جامعة القاهرة.



* الخبراء يطالبون‪ ‬بجعل التعليم‪ ‬مشروعا قوميا.



* مصر تسترد لوحة و 44 قطعة أثرية من فرنسا.



*25٪ زيارة فى صادرات الحاصلات الزراعية.



* الهيئة الوطنية للصحافة تجتمع اليوم.



* اليوم امتحانا العلوم واللغة الأجنبية لابتدائية الجيزة.



* الحكم بإلغاء قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية 13 يونيو.



*مصر تستضيف اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية اليوم.



*محافظ الإسماعيلية:تخصيص 2500 فدان بالقنطرة شرق لأبناء المحافظة.



*وضع حجر أساس أول مصنع للسيراميك بسوهاج بتكلفة 1.2 مليار جنيه.



* محافظ جنوب سيناء : قرار الجنسية «سيادى» ..وحظر بيع الوحدات السكنية الجديدة.



* الأهلى يستعين بـ «برنامج جديد» لاستكشاف زاناكو الزامبى.



الجمهورية



* السياسيون والخبراء أجمعوا:مصر تسترد ريادتها في عصر التسويات.



* زيارة الرئيس للخليج وحدت الرؤي في مواجهة تحديات الأمن القومي.



* بروتوكول تعاون مع البنك الدولي للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد.



* عرفان: الوقاية من الفساد “قبل وقوعه” والتصدي لكافة أشكاله.



* نصر: المكافحة عنصر حاسم في برنامج الحكومة الاقتصادي والسياسي.



* كيم: الخدمات الجيدة وتوفير فرص العمل ركنان أساسيان للنهوض بالمجتمع.



* عميد الدبلوماسيين الأفارقة :السيسي أظهر إرادة قوية لتعزيز علاقة مصر بدول القارة.



* وزير الزراعة أمام البرلمان: 3200 جنيه سعراً استرشادياً لطن الذرة الصفراء.



* “تعليم البرلمان” تهدد الحكومة برفض موازنة الوزارة وتطالب بزيادتها إلي 180 مليار بدلا من 80 مليار.



* الوزير يفجر مفاجأة: المالية تضغط علينا لقبول 80 مليار ميزانية والاستحقاق الدستوري 130 مليار.



*وزير الشباب والرياضة.. في مؤتمر صحفي:انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية قبل 15 ديسمبر.



* القانون الجديد يفتح الباب أمام الاستثمار في البنية التحتية وإنشاء شركات مساهمة.



* تدعيم شبكة كهرباء حلايب وشلاتين والبحر الأحمر.



* توفير احتياجات المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي.



* 13.5 مليون جنيه مشروعات الري بالفيوم.



* تسليم 336 وحدة إسكان اجتماعي بالنوبارية.



* محافظ القاهرة يتفقد شارع زاهر عبدالهادي بالمطرية.



*محافظ الجيزة في لجان الهرم وإمبابة والوراق.



* 900 صندوق لنقل الأسئلة إلي 150 لجنة ثانوية عامة.



* التحقيق مع معلمتين بالغربية لتصويرهما امتحان اللغة العربية.



* الأهلي يتمسك بهاني وعرض ألماني للشيخ.



*الأحمر يقيد ميدو إفريقياً.. ويبدأ الاستعداد لزاناكو.