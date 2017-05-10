ديربي مدريدي ساخن بإياب أبطال أوروبا

علي المصري:







يبحث أتلتيكو مدريد عن وداع تاريخي لملعبه "فيسنتي كالديرون"، عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد، في ديربي العاصمة الإسبانية، في إياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويدير اللقاء الحكم التركي الشهير جونيت شاكير.





وفاز الفريق الملكي ذهابا، علي ملعب "سانتياجو برنابيو" بثلاثية نظيفة، ويأمل الأتلتي، في منح ملعب "فيسنتي كالديرون" الوداع الذي يستحقه، لأن مواجهة الإياب ستكون اللقاء القاري الأخير لأتلتيكو على ملعبه الحالي، إذ سيتركه الفريق في نهاية الموسم، بعدما كان معقله لمدة 50 عاماً، بعدما اشترى أتلتيكو ملعب "لا بينيتا ستاديوم"، وسينتقل إليه الموسم المقبل وباسم جديد هو "واندا ميتروبوليتانو"، على اسم الشركة الصينية العقارية الراعية للنادي "داليا واندا غروب"، وسيكون مصير ملعب "فيسنتي كالديرون" الذي يستضيف نهائي كأس إسبانيا في 27 مايو، الهدم، بعد أن يخليه أتلتيكو نهاية الموسم، لذلك ستكون المباراة عاطفية جداً لأتلتيكو، لأنّه يخوض مباراته الأوروبية الأخيرة على ملعبه، الذي احتضنهم منذ 1966.





ويحتاج الأتلتي إلى معجزة حقيقية، لتعويض خسارته الكبيرة ذهاباً، بهاتريك البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكسر عقدة الفريق الملكي التي تلازم الروخيبلانكوس، في السنوات الأخيرة، علي صعيد دوري أبطال أوروبا تحديدا.





وأصبح النادي الملكي "حامل اللقب"، على مشارف بلوغ النهائي، للموسم الثاني علي التوالي، والثالث في أخر أربع سنوات، سعياً لإحراز لقبه الثاني عشر، وتعزيز رقمه القياسي في المسابقة الأوروبية المرموقة.





واعتبرت الحكومة الإسبانية، مباراة اليوم، "عالية المخاطر"، حيث سيقوم أتلتيكو مدريد بنشر ما يقارب من 1400 رجل أمن في "فسينتي كالديرون"، لضمان سلامة الحضور في ملعب المباراة من جماهير الفريقين. وسيتم نشر رجال أمن بكافة الأشكال في محيط الملعب، للحد من أي مشاكل واشتباكات قد تحدث بين جماهير الفريقين قبل وبعد المباراة، حيث من المقرر أن يحضر 2642 مشجعًا لريال مدريد لملعب المباراة، بينما سيحضر 54907 مشجعًا لأصحاب الأرض أتلتيكو مدريد، وأوصت لجنة الحكومة، بحضور الجمهور مبكرا للخضوع لعملية التفتيش الأمني قبل المباراة.

وفي السنوات الأربعين الماضية، لم ينجح أتلتيكو في الفوز على ريال بثلاثة أهداف نظيفة على أرضه سوى مرة يتيمة، كانت منذ سنتين في الدوري المحلي (4-صفر)، علما بأنّ أي ناد لم ينجح بقلب تأخره بفارق هدفين أو أكثر في نصف النهائي.





ولم يخسر ريال مدريد هذا الموسم في المسابقة (8 انتصارات و3 تعادلات)، لكنه فاز مرة يتيمة في آخر 7 زيارات خارج ملعبه في نصف النهائي.





يسعى ريال إلى تكريس العقدة القارية التي شكلها لجاره ولأن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب المسابقة منذ ميلان عام 1990، وتواجه الفريقان 4 مرات في المسابقة، بينها ثلاث مرات في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وكانت الكلمة الفصل للنادي الملكي الذي توج بلقبين على حساب جاره معززاً سجله القياسي في المسابقة برصيد 11 لقباً.





وتواجه ريال مدريد مع اتلتيكو في نهائي 2014 في لشبونة وفاز عليه 4-1 بعد وقت إضافي، في مباراة تقدم فيها أتلتيكو 1-صفر حتى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يدرك سيرخيو راموس التعادل، ويجر المنافس إلى شوطين إضافيين سجل فيهما فريقه ثلاثة أهداف.





وأوقعت القرعة الفريقين في الموسم التالي في ربع النهائي فتعادلا سلباً ذهاباً وفاز ريال 1-صفر إياباً، قبل أن يخرج من دور الأربعة على يد يوفنتوس الإيطالي الذي خسر النهائي أمام الغريم التقليدي برشلونة، وكانت المواجهة القارية الأخيرة بين الجارين اللدودين العام الماضي في النهائي وحسمه ريال بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1.





ويطمح ريال مدريد لمواصلة مشواره القاري، في سعيه إلى تحقيق ثنائية نادرة "الدوري المحلي ودوري الأبطال"، حيث يتقاسم صدارة الليجا مع غريمه التقليدي برشلونة "حامل اللقب" برصيد 84 نقطة، قبل مرحلتين من نهاية الموسم مع مباراة مؤجلة للنادي الملكي أمام سيلتا فيجو.





واكتسح ريال مضيفه غرناطة 4-صفر في المرحلة الأخيرة سجلت جميعها في الشوط الأول، فيما عزز أتلتيكو مدريد حظوظه بنيل بطاقة التأهل المباشر الثالثة إلى دوري أبطال أوروبا إثر فوزه على ايبار 1-صفر السبت بهدف ساوول نيجويز.





ونجح زيدان بتدوير تشكيلته بين البطولتين المحلية والقارية، فسجل الكولومبي خاميس رودريجيز 9 أهداف في آخر 11 مباراة والمهاجم البديل ألفارو موراتا أربع مرات في اخر 4 مباريات.





ولا شك بأنه سيعول على رونالدو الذي أصبح أول لاعب يسجل ثلاثيتن على التوالي في الأدوار الاقصائية، ويغيب عن تشكيلة ريال جناحه الويلزي جاريث بيل وظهيره الأيمن داني كارفاخال، ما يعني أنّ تشكيلته قد تشهد مشاركة لاعب الوسط إيسكو والمدافع ناتشو أساسيين.





ومنذ أول موسم لدوري أبطال أوروبا 1955-19566، فإن ريال مدريد لا يغادر البطولة، عندما يتقدم في مباريات الذهاب بنتيجة 3-0، حيث حقق ريال مدريد هذه النتيجة 9 مرات، وفي كل مرة كان يمر إلى الدور التالي، وآخر مرة حدثت فيها هذه النتيجة كانت في موسم 2013/2014 أمام بوروسيا دورتموند الألماني في الدور ربع النهائي من البطولة، حيث فاز الفريق الملكي ذهابًا 3-0، وخسر إيابًا 2-0.





وهناك إحصائية أخرى تجعل الكفة لصالح ريال مدريد، فعندما لا يستقبل ريال مدريد أهدافًا في مرحلة الذهاب يتأهل إلى الدور المقبل، وقد حدث ذلك في 8 مناسبات من أصل 9، وفي المرة الوحيدة التي لم يتأهل ريال مدريد للدور التالي كانت أمام هامبورج الألماني في نصف نهائي البطولة عام 1980 حيث فاز ريال مدريد ذهابًا 2-0 وفاز هامبورج إيابًا بنتيجة 5-1.





كل الإحصائيات تصب في مصلحة ريال مدريد الذي لم يخسر في دوري أبطال أوروبا منذ 13 شهرًا، حين خسر أمام فولفسبورج الموسم الماضي بنتيجة 2-0،

وفاز ريال مدريد في 58 مباراة على ملعبه في الأدوار الإقصائية، استطاع أن يتأهل في 45 مرة منها إلى الدور التالي من البطولة.





ويواجه الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، تحديًا جديدًا خلال لقاء اليوم، خاصة في حالة نجاح فريقه في التسجيل أمام أتلتيكو، فإنّه سيصل إلى المباراة رقم 611 على التوالي التي يهز فيها شباك الخصوم، معادلًا سجل بايرن ميونخ الألماني القياسي بين عامي 2013 و2014، بعدما حطم فريق زيدان الرقم القياسي الإسباني، المسجل باسم برشلونة في الفترة من 1942 حتى 1944، بتسجيل الأهداف في 44 مباراة على التوالي.

ولن تكون مهمة زيدان سهلة أمام أتلتيكو مدريد، لأن الأخير أحد الفرق الثلاثة التي حافظت على نظافة شباكها أمام ريال مدريد تحت قيادة المدرب الفرنسي، إذ انتصر الأتليتي في 27 فبراير 2016 على الفريق الملكي بهدف نظيف، من توقيع أنطوان جريزمان، وتعد فرق مانشستر سيتي الإنجليزي وفولفسبورج الألماني، بالإضافة للأتلتي، هم فقط من حافظوا على نظافة شباكهم في ظل الإدارة الفنية لزيدان منذ يناير 2016.





حقائق وأرقام من وحي ديربي مدريد:





1- تسع مرات:





تمكن أتلتيكو مدريد من تعويض خسارته في مباريات الذهاب 9 مرات من أصل 19 دورًا إقصائيًا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، لكنه لم يتمكن أبدًا من تعويض خسارته بفارق 3 أهداف، وكانت المرة الوحيدة التي احتاج فيها لتعويض فارق ثلاثة أهداف في الدور الأول بكأس (يويفا) في موسم 1981-1982 حينما خسر خارج الديار 4-1 وفاز إيابا بنتيجة 3-1.





2- الريال لا يخسر بطاقة التأهل بعد فارق 3 أهداف:





بالنسبة لريال مدريد فإنه من أصل 58 دورًا إقصائيًا شارك به أوروبيًا فإنه بعد الفوز في الذهاب تمكن من التأهل 45 مرة، وفي كل مرة حقق فيها الريال فوزا في المباراة الأولى بفارق ثلاثة أهداف تمكن من العبور، وتمكن من تحقيق هذا الأمر 9 مرات.





3- حصن الكالديرون:





تعد هذه سادس مرة يخوض فيها أتلتيكو مدريد نصف النهائي على ملعبه في دوري الأبطال أو كأس أوروبا، وفي جميعها لم يتعرض للهزيمة بل ولم تهتز شباكه على الكالديرون، وحقق أتلتيكو على أرضه في نصف النهائي 4 انتصارات وتعادلا وحيدًا كان في موسم 2013-2014 أمام تشيلسي الإنجليزي، ولم يخسر أتلتيكو على أرضه في منافسة قارية أمام خصم إسباني، حيث فاز 6 مرات وتعادل مرتين.





4 - واحد من سبعة :





فاز ريال مدريد مرة واحدة في آخر 7 مباريات له كفريق ضيف في نصف نهائي دوري الأبطال، مقابل تعادلين وأربع هزائم، ويبلغ حساب المشاركات الإجمالية لريال مدريد في هذا الدور 27 مرة تمكن فيها من الفوز خارج أرضه 5 مرات وتعادل 6 وخسر 16 ، كان 4 منها بفارق ثلاثة أهداف أو أكثر وهي 5-1 أمام هامبورج في 1979-1980 و4-1 أمام بايرن في 1986-1987 و5-0 أمام الميلان في 1988-1989 و4-1 أمام دورتموند في 2012-2013.





5 - 29 من 35:





فاز أتلتيكو في 29 مباراة من آخر 35 في منافساته الأوروبية على ملعب فيسينتي كالديرون، حيث خسر مباراتين فقط منهما أقربهما في دوري الأبطال الموسم الماضي أمام بنفيكا بهدفين لواحد ومنذ ذلك الحين حصد ثمانية انتصارات وتعادلين في عشر مواجهات على أرضه.





6 - فأل حسن:





يمتلك ريال مدريد فألا حسنا منذ تغيير اسم البطولة من كأس أوروبا إلى دوري الأبطال وهو أنه كلما عبر نصف النهائي توج باللقب وحدث هذا خمس مرات: في الموسم الماضي وفي مواسم 2013-2014 و2001-2002 و1999-2000 و1997-1998.





7 - ثلاثة أهداف:





تلقي ريال مدريد 3 أهداف في 4 مباريات فقط هذا الموسم، وكانت نتائجها هي ثلاثة تعادلات وهزيمة،

وكانت هذه الخسارة بثلاثة أهداف لاثنين أمام برشلونة في ملعب سانتياجو برنابيو، وفي آخر 60 لقاءً رسميا تمكن الفريق الملكي من تسجيل هدف واحد على الأقل، حيث تعد مواجهة مانشستر سيتي التي انتهت بالتعادل السلبي في نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي هي آخر لقاء لم يتمكن الريال فيه من التسجيل.





8 - الهداف التاريخي:

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يُعد كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي لمواجهات ديربي مدريد بين الفريقين، حيث سجل 21 هدفا في 28 مواجهة خاضها ضد الأتلتي في المنافسات الرسمية، ونجح مرتين في تسجيل "هاتريك" على ملعب أتلتيكو الأولى في موسم 2011-2012 بالمباراة التي انتهت لصالح الريال بأربعة أهداف لواحد والثانية هذا الموسم في الليجا بالدور الأول.





9 - هدفان للوصول إلى 500:



