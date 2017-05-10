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علامات تنبئ إن الدجاج الذي تأكلونه غير صحي
الأربعاء 10 مايو 2017 05:57 ص
دجاج قبل الطهي
أخر الأخبار
دجاج قبل الطهي
وكالات:
تحبون أكل وصفات الدجاج المختلفة مرات عدة أسبوعياً، لكنكم قد لا تعرفون أن بعض ما تتناولونه غير صحي، ورغم ذلك يمكنكم أن تتعرفوا إلى هذه الإشارات التي تساعدكم على اكتشاف الدجاج غير الصحي، بحسب مجلة "لها".
1 اللون: يميل لون الدجاج الطبيعي إلى الأبيض أو الأصفر أو الوردي الخفيف، أما إذا كان لونه داكناً فهذا يعني أنه ليس طازجاً.
2 الرائحة: عندما تهاجم البكتيريا قطع الدجاج النيئة تصبح رائحتها سيئة، وفي هذه الحالة تخلصوا منها فوراً.
3 الملمس: إذا لاحظتم أن جلد الدجاج أصبح لزجاً فهذا يعني أنّه يحتوي على الكثير من البكتيريا، فجلد الدجاج الصحي ناعم وغير لاصق.
4 الطعم: إذا رأيتم أنّ طعم الدجاج غير طبيعي وغير اعتيادي، توقفوا عن أكله فوراً.
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