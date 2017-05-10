جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب كمية من الترامادول

وكالات:





أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة فهمي علام محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدر.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريح، الثلاثاء، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من باريس، وبتفتيشه عثر على 430 قرص ترامادول. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركي.