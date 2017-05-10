EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
أودي تطرح RS 5 Coupe الجديدة
الأربعاء 10 مايو 2017 02:03 ص
أودي تطرح RS 5 Coupe الجديدة
أخر الأخبار
أودي تطرح RS 5 Coupe الجديدة
وكالات:
أعلنت شركة أودي عن طرح سيارتها RS 5 Coupé الجديدة في الأسواق خلال يونيو القادم بسعر يبدأ من 80 ألف و900 يورو.
وتتميز سيارة أودي الجديدة من خلال مداخل الهواء الكبيرة بالمقدمة، ومخرجي العادم بالمؤخرة، والرفارف مفتولة العضلات، وشبكة المبرد الجديدة، والمقاعد الرياضية، ومجموعة التعليق الرياضية، والجنوط الكبيرة مقاس 19 بوصة.
وتعتمد أودي RS 5 Coupé على سواعد محرك تربو مزدوج V6، يولد قوة 450 حصانا، مع عزم دوران أقصى 600 نيوتن متر. وتنطلق الكوبيه رباعية الدفع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كلم/س.
سيــارات
أسعار السيارات
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا