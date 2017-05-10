أودي تطرح RS 5 Coupe الجديدة

وكالات:





أعلنت شركة أودي عن طرح سيارتها RS 5 Coupé الجديدة في الأسواق خلال يونيو القادم بسعر يبدأ من 80 ألف و900 يورو.





وتتميز سيارة أودي الجديدة من خلال مداخل الهواء الكبيرة بالمقدمة، ومخرجي العادم بالمؤخرة، والرفارف مفتولة العضلات، وشبكة المبرد الجديدة، والمقاعد الرياضية، ومجموعة التعليق الرياضية، والجنوط الكبيرة مقاس 19 بوصة.





وتعتمد أودي RS 5 Coupé على سواعد محرك تربو مزدوج V6، يولد قوة 450 حصانا، مع عزم دوران أقصى 600 نيوتن متر. وتنطلق الكوبيه رباعية الدفع من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 9ر2 ثانية، كما تصل سرعتها القصوى إلى 280 كلم/س.







