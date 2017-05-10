حسين صبور: القانون الجديد لن يجلب استثمارات غدا ويحتاج 3 سنوات

احمد الدسوقى:





أكد حسين صبور رجل الأعمال والرئيس الفخري لرجال أعمال مصر، ان قانون الاستثمار الجديد الذى وافق مجلس الشعب عليه مؤخراً لن يأتى بإستثمارات لمصر غدا ولا يمكن الحكم عليه الا بعد ٣ سنوات من تطبيقه.





وقال خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، إنه كان من المفترض أن يصدر هذا القانون قبل يوم من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الا ان ذلك لم يحدث ،مؤكدا ان القانون سهل كثيرا من خروج ودخول المستثمرين الاجانب للسوق المصرى.



