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استثمار
حسين صبور: القانون الجديد لن يجلب استثمارات غدا ويحتاج 3 سنوات
الأربعاء 10 مايو 2017 12:16 ص
حسين صبور 969
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الأهلي للتنمية العقارية 96655
احمد الدسوقى:
أكد حسين صبور رجل الأعمال والرئيس الفخري لرجال أعمال مصر، ان قانون الاستثمار الجديد الذى وافق مجلس الشعب عليه مؤخراً لن يأتى بإستثمارات لمصر غدا ولا يمكن الحكم عليه الا بعد ٣ سنوات من تطبيقه.
وقال خلال لقائه ببرنامج "يحدث فى مصر"، إنه كان من المفترض أن يصدر هذا القانون قبل يوم من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الا ان ذلك لم يحدث ،مؤكدا ان القانون سهل كثيرا من خروج ودخول المستثمرين الاجانب للسوق المصرى.
وكانت سحر نصر، وزيرة الاستثمار قد قالت فى تصريحات منذ يومين تقريبا ان اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ستصدر خلال شهر.
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