أوليكس تطلق منصة storia لتسويق العقارات بـ9 مناطق

أطلقت شركة أوليكس مصر، اليوم، قسم Storia، وهو قسم يعرض أهم العقارات في المناطق المميزة بمصر، في 9 مناطق هي: القاهرة الجديدة، التجمع الخامس، التجمع الأول، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الزمالك، الساحل الشمالي، العلمين، العين السخنة.





وتم إطلاق قسم Storia في عدة دول، حتى تم إصداره فى مصر، اليوم، لتصبح بذلك الدولة العاشرة.





قال ممتاز موسى، مدير عام الشركة بمصر، على هامش حفل إطلاق قسم storia, إن هناك 41 مليون زيارة شهرية، علاوة على 2.4 مليون إعلانًا على موقع أوليكس مصر لقسم العقارات.





وأضاف موسى أن الهدف من القسم الجديد storia هو الوصول لأكبر عدد من المشترين العقاريين، موضحًا أن قسم العقارات الأصلي لأوليكس يختص ببيع كل العقارات، أما "ستوريا" فيركز على 9 مناطق فقط نظرًا لكثافة الإقبال عليها.





وألمح إلى أن شركته تسعى لضخ استثمارات كبيرة في قسم العقارات الجديد "ستوريا" ليصبح في ريادة تسويق العقارات بالسوق المحلية.





وأوضح موسى أن شركته لديها 82 موظفًا محليًّا حتى الآن وجميعهم مصريون، مضيفًا أن موقع أوليكس يحصد المركز رقم 17 في مصر حاليًّا.





كما تم إضافة العلامة التجارية الجديدة Storia على أوليكس فى مارس على سبيل الإطلاق التجريبي، وتم الإعلان عن إطلاقه الرسمي في حفل أوليكس للعقارات، ومنذ إطلاقه سجل Storia أكثر من ١٢ ألف عقار في مصر.





من جانبه أضاف أيمن سامي، مدير عام جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية "JLL" بمصر، أن قرار تعويم الجنيه أربك سوق العقارات، موضحًا أن هناك زيادة حوالي 30% في أسعار العقارات بالجنيه المصري وانخفاضًا 45% في أسعارها بالدولار منذ قرار التعويم.





وقال إن نسبة الأشغال بالمباني الإدارية حاليًّا 73%، كما وصلت نسبة الإشغال في المباني التجارية إلى 82%، منوهًا بانخفاض أسعار المباني العقارية بنسبة 45% في القاهرة الجديدة.





وأشار إلى أن المباني الفندقية أصبحت رخيصة جدًّا بالنسبة للسياح والقادمين من الخارج بعد تعويم الجنيه، حيث يتراوح سعر الغرفة بين 80 و90 دولارًا.





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