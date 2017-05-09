المستثنون من الخدمة المدنية يحذرون من تمرير العلاوة الاجتماعية

يتجه البرلمان للتصويت، خلال الأيام القليلة المقبلة، للموافقة على قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة من غير المطبَّق عليهم قانون الخدمة المدنية، والذي تم تأجيل إقراره بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لإقرار القانون، مع الإبقاء على المادة الخامسة من القانون والتي تنص على أن «يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدَلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها، بخلاف المزايا التأمينية التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقرَّرة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون».





من جانبه يقول النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة، إن الإبقاء على المادة الخامسة في قانون العلاوة الاجتماعية به إجحاف للعمال من غير المطبَّق عليهم قانون الخدمة المدنية، خاصة أن المادة تعني عدم انسحاب تطبيق العلاوة الاجتماعية التي لن تتجاوز الـ120 جنيهًا لكل عامل على الأرباح والحوافز والبدلات، ومن ثم يكون أجور العمال والموظفين وفقًا للقانون كما هي ولا تشهد أي تغييرات حقيقية، رغم الارتفاع الرهيب في الأسعار، وتدنّي مستويات المعيشة بمصر.





وأشار عبد العزيز إلى أن تعلل الدولة بإلغاء المادة الخامسة سيكلفها ما يقرب من 18 مليار جنيه أمر يحتاج للمراجعة، خاصة في ظل عدم قدرة الدولة على السيطرة على الارتفاع الجنوني في الأسعار واتخاذ قرارات اقتصادية لن يدفع ثمنها إلا العمال والموظفون والفقراء المصريون.





ولفت عبد العزيز إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.





من جانبه قال على حسين، عضو اللجنة النقابية المستقلة لعمال بريد العتبة، إن هناك أزمة حقيقية ستقع بين الحكومة والعمال الذين لا يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية بسبب العلاوة الاجتماعية؛ بسبب الإصرار على الإبقاء على المادة الخامسة من القانون المنظِّم للعلاوة، مشيرًا إلى أن العمال المصريين يعانون الارتفاع الجنوني في الأسعار وطالما طالبوا بضرورة أن يتم رفع رواتبهم حتى تتناسب مع نسب التضخم والارتفاع في الأسعار، في حين أن المسئولين في الدولة وعدوا العمال بعلاوة اجتماعية تنسحب على المكافآت والحوافز والأرباح وترفع الرواتب، ليفاجئوا بأن الاتجاه العام في البرلمان في قانون العلاوة الاجتماعية يسير في اتجاه تطبيق العلاوة على الراتب الأساسي فقط دون أن يكون لها أي تأثير على الحوافز والمكافآت والبدلات، وهو ما يتسبب في أزمة مع ما يقرب من 3 ملايين موظف وعامل بمصر.



