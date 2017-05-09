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اقتصاد وأسواق
وزير قطاع الأعمال العام يقبل استقالة رئيس القابضة للأدوية
الثلاثاء 09 مايو 2017 08:46 م
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
أخر الأخبار
أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال 123
المال – خاص
قرر أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، قبول استقالة عادل عبد الحليم من رئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
كما قرر محمد ونيس محمد خليل برئاسة مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية حتى انتهاء مدة المجلس الحالى فى فبراير 2018.
كان عبد الحليم قد تقدم باستقالته للوزير صباح اليوم الثلاثاء لظروف خاصة.
ومن المقرر عرض القرار على الجمعية العامة القادمة للشركة القابضة للنظر فى الموافقة عليه.
ووجه الوزير، الرئيس الجديد للشركة القابضة باستكمال أعمال الخطة الموضوعة لتطوير أداء الشركات التابعة سواء فى مجالات إنتاج الدواء وصناعة الكيماويات والعبوات والمستلزمات الطبية أو تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية، وتحقيق أفضل النتائج وزيادة حصة الشركات فى سوق الدواء، مع الحفاظ على دورها الاجتماعى من خلال توفير احتياجات المواطنين من الأدوية وخاصة الأساسية منها بأسعار مناسبة.
يشار إلى أن خليل تدرج فى المناصب حتى درجة وكيل أول وزارة ورئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للمحاسبات، وانضم لمجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية كعضو غير متفرغ منذ 2013 وحتى الآن.
اقتصاد وأسواق
القابضة للأدوية
وزارة قطاع الأعمال
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