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بورصة وشركات
مباشر: التطوير العقاري يضغط على إيرادات مصر الجديدة للإسكان
الثلاثاء 09 مايو 2017 08:29 م
مصر الجديدة
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مصر الجديدة
304.5 مليون جنيه مبيعات 9 أشهر.. و135.8 مليون جنيه صافي ربح
كتب: مصطفى طلعت
أرجعت بحوث شركة "مباشر" انترناشيونال، إنخفاض أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال فترة الـ 9 أشهر من العام المالي الحالي 2016 -2017، إلى اتجاه الشركة لنظام التطوير العقاري بدلاً من سياستها القديمة التي تركز على بيع الأراضي، وهو ما ضغط على إيردات الشركة خلال الفترة المذكورة.
يذكر أن مصر الجديدة سجلت صافي ربح قدره 135.8 مليون جنيه، خلال فترة التسعة أشهر من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 280.5 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، بنسبة تراجع في الأرباح قدرها 52%، كما تراجعت الإيرادات بنحو 24% إلى 358.3 مليون جنيه عن الفترة المقارنة.
وسجلت مبيعات الشركة 304.5 مليون جنيه، منها 283.0 مليون جنيه (93% من إجمالي المبيعات) لوحدات سكنية في منطقة شيراتون، ومدينة العبور، ومنطقة هليوبوليس الجديدة، ووصلت مبيعات الوحدات التجارية إلى 21.8 مليون جنيه في هليوبوليس الجديدة خلال نفس الفترة.
وأشارت "مباشر" في مذكرة بحثية حديثة حصلت "المال" على نسخة منها، أن صافي الدخل تأثر بانخفاض الدخل من الفوائد والذي وصل إلى 20.4 مليون جنيه في التسعة أشهر مقارنة بـ 47 مليون جنيه في العام الماضي (تراجع 57% على أساس سنوي)، وارتفاع المصروفات التمويلية إلى 27.6 مليون جنيه مقارنة بـ 16.1 مليون جنيه (بزيادة 71% على أساس سنوي).
وأضافت: "ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 28% خلال التسعة أشهر لتصل إلى 104.5 مليون جنيه مقارنة مع 81.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة، مما أدى إلى تحقيق مجمل ربح قدره 253.8 مليون جنيه (-34% على أساس سنوي من العام الماضي)، وهامش مجمل ربح عند 71% مقارنة مع 83%، فيما كانت هليوبوليس قد أعلنت مسبقاً عن تكبدها زيادة بنسبة 17% في تكاليف التطوير في هليوبوليس الجديدة مع شركة سوديك بسبب تعويم الجنيه، حيث إرتفعت إجمالي تكاليف التطوير المتوقعة من 30 مليون جنيه إلى 35 مليون جنيه".
وأشارت المذكرة البحثية إلى أن المصروفات البيعية والإدارية والعامة ارتفعت إلى 63.6 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2016/17 مقارنة بـ 56.8 مليون جنيه (ارتفاع 12% على أساس سنوي)، مما شكل ضغوطا إضافية على هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والذي بلغ 53% مقارنة بـ 70% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الصعيد الربع سنوي، أوضحت "مباشر" أن إيرادات الربع الثالث قد تراجعت إلى 64.1 مليون جنيه مقارنة بـ 208.7 مليون جنيه في الربع الثاني 2016/17 مع ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 18% على أساس ربعي لتصل إلى 34.1 مليون جنيه، مما نتج عنه هامش مجمل ربح قدره 47% مقارنة بـ 86% في الربع الثاني 2016/17.
ولفتت إلى أن صافي الربح قد تراجع بنسبة 97% عن الربع السابق ليصل إلى 3.6 مليون جنيه في الربع الثالث مقابل 106.4 مليون جنيه في الربع السابق، متأثراً بشكل كبير بانخفاض دخل الفوائد إلى 3.5 مليون جنيه في الربع الثالث 2016/17 (-62% على أساس ربع سنوي) وارتفاع المصروفات التمويلية إلى 12.8 مليون جنيه في الربع الثالث 2016/17 (+12% على أساس ربع سنوي ).
ووضعت "مباشر" سهم الشركة قيد المراجعة، وقالت أن أسهم الشركة حققت عائدا إجماليا بلغ 121% تقريبا (مقارنة بـ 75% فقط لمؤشر إيجي إكس 30) منذ بداية تغطيتها للسهم في يوليو 2016، والذي أوصت وقتها بشراء السهم، وبناءً على عملية تجزئة الأسهم الأخيرة بنسبة 4 أسهم لكل سهم أصلى، نقوم بتعديل السعر المستهدف إلى 21.55 جنيه للسهم.
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