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اتصالات وتكنولوجيا
أوبر تطلق مسابقة القيادة الآمنة بالتعاون مع أكسا
الثلاثاء 09 مايو 2017 07:06 م
جوجل تطلق التطبيق الخاص بنظام "أندرويد أوتو"
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جوجل تطلق التطبيق الخاص بنظام "أندرويد أوتو"
المال - خاص :
تشارك شركتي أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول وأكسا للتأمين خلال الأسبوع الجارى في فعاليات الأسبوع العالمي للقيادة الآمنة الذي تنظمه الأمم المتحدة.
يشار إلى أن 1.3 مليون شخص يفقدون حياتهم في حوادث الطرق كل عام، بما في ذلك 12 ألف حالة وفاة في مصر وحدها، وفقا لبيان صادر من منظمة الصحة العالمية.
وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر مصر: “من المهم أن نتحرك بالسيارات بسرعة آمنة. ونشكر شركائنا في مصر وكل من يقومون بالقيادة مع أوبر في العالم لقيامهم بدورهم في الحفاظ على القيادة الآمنة. وبهذه المسابقة، نريد أن نشجع شركائنا من السائقين على تحسين مهارات القيادة باستمرار كي يقودوا سياراتهم بأعلى معدلات ممكنة من الأمان، وذلك للحفاظ على أرواحهم وأرواح الركاب على حد السواء، إلى جانب المحافظة على أرواح من حولهم على الطريق”.
وأضاف: "تؤمن أوبر أن الأمان هو مشكلة أخرى يجب على التكنولوجيا أن تعمل على حلها، ونعمل جاهدين طوال الوقت على تطوير حلول الأمان الخاصة بنا لضمان أكبر قدر من الأمان للسائقين والركاب أثناء التنقل."
وتسمح مسابقة القيادة الآمنة باشتراك جميع السائقين شركاء أوبر فى القاهرة لمدة شهر للفوز بجائزة تتكون من تأمين طبى لأفضل شريك سائق وعائلته لمدة عام وتأمين أوتو go لسيارته لمدة عام ومكافأة نقدية بالإضافة إلى 1- 10 جوائز أسبوعية مقدمة من أكسا تأمين لتغطية الحوادث الشخصية لمدة عام واحد مع مكافأة نقدية.
كما يقدم التطبيق أفضل مهارات القيادة الآمنة، مثل استخدام حامل المحمول أثناء القيادة، استخدام الفرامل بسلاسة، الالتزام بقواعد السرعة للطرق، والابتعاد عن زيادة السرعة بشكل حاد أو مفاجىء. .
اتصالات وتكنولوجيا
أوبر
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