المالية : بعد 3 سنوات سيتم إعادة دراسة دمغة التداول

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدراسات التى انتهت إلى تطبيق ضريبة الدمغة على التداولات فى البورصة، وتأجيل ضريبة الأرباح الراسمالية لمدة 3 سنوات، ستتم إعادة النظر فيها مرة أخرى، عقب انتهاء هذه المدة.

وأكد أن وزارته قامت بإصلاحات كبيرة فى مجال التشريعات الضريبية؛ لإيمانها بأن جذب الاستثمارات لا يتأتى إلا بمنظومة ضريبية مستقرة.



وكشف نائب وزير المالية عن السيناريوهات التى اقترحتها وزارة المالية لتطبيق نظام الائتمان الضريبى، وتعتزم تطبيقها على شرائح ضريبة الدخل كإحدى آليات تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل.



وأوضح أن النظام يهدف إلى زيادة الدخل الذى يحصل عليه محدود الدخل من خلال منح الشرائح الدنيا خصومات ضريبية أكبر من شرائح الدخل الأعلى.



وصرح بأن وزارته اقترحت سيناريوهين للخصم الضريبى على شرائح الدخل، وثبّتت الشريحة الأولى المعفاة فى السيناريوهين عند 7200 جنيه، وبذلك تكون هذه الشريحة قد ارتفعت من 6500 حاليًّا إلى 7200 جنيه.



أما الشريحة الثانية فتتراوح بين 7201 جنيه حتى 30 ألف جنيه ويتم منحها خصمًا ضريبيًّا فى السيناريو الأول بنسبة 80%، وفى السيناريو الثانى بنسبة 90%.



والشريحة الثالثة تبدأ من دخل سنوى 30001 جنيه إلى 45 ألفًا، وتمنح خصمًا ضريبيًّا بنسبة 40%، أما الشريحة الرابعة فتبدأ من 45001 حتى 200 ألف جنيه وتمنح خصمًا ضريبيًّا 5%، ولا تمنح الشريحة الأخيرة التى تزيد على 200 ألف جنيه أى خصومات ضريبية.



وذكر المنير أن الأثر المالى للسيناريو الأول سيكون انخفاضًا فى الحصيلة بقيمة 6.3 مليار جنيه، أما السيناريو الثانى فيكون الأثر المالى هو 8.6 مليار جنيه.



ونوّه بأن مصلحة الضرائب سجلت حتى الآن نحو 20 ألف مسجل فى ضريبة القيمة المضافة منذ صدور القانون الجديد للقيمة المضافة فى سبتمبر الماضى.



وتوقّع المنير أن تزيد أعداد المسجلين إلى نحو 50 ألف مسجل بنهاية العام.



وقال إن ما حدث من تطور فى المنظومة الضريبية بعد صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة بديلًا عن قانون ضريبة المبيعات، هو السبب فى زيادة أعداد المسجلين، فضلًا عن صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى صورة جيدة، وكذلك صدور قرار تنظيم تحصيل الضريبة من المطاعم، وكذلك البروتوكولات التى تمت مع عدد من الأنشطة المهنية.



وأكد المنير أن وزارته انتهت من إعداد 6 أدلة لتوضيح طرق محاسبة 6 أنشطة مهمة لأغراض محاسبتها عن القيمة المضافة؛ وذلك لتسهيل التعامل معها.



وبيّن أن وزارته ستوقِّع على اتفاقية متعددة الأطراف لمكافحة التهرب الضريبى الدولى فى يونيو المقب .



وأوضح أن مصر ستكون أول دولة عربية تدخل فى إطار اتفاق بهذا الشكل رغم انضمام العديد من دول العالم لهذا الاتفاق.



وأضاف أن مصر انضمت أيضًا للمنتدى العالمى للشفافية، فى إطار توجهها نحو تنظيم تحصيل الضرائب ووضع السياسات الهادفة لتطوير منظومتها.



وصرح بأن حصيلة ضريبة التصرفات العقارية ارتفعت بمعدل كبير خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي وسجلت نحو 400 مليون جنيه، مقارنة بنحو 80 مليونًا خلال الفترة المماثلة من العام الماضى .



وقال إن هذا الارتفاع حدث بمجرد الربط مع عدد من الجهات مثل الشهر العقارى، والمخليات وأجهزة المدن لحصر أعداد التصرفات العقارية والتى أسفرت خلال المرحلة الماضية عن حصر مليون تصرف عقارى خلال هذه الفترة.



وأكد المنير أن وزارته تستهدف إنشاء قاعدة البيانات الخاصة بالتصرفات العقارية لإيمانها بتدنى الحصيلة الضريبية المحققة منها عن المعدل الطبيعى.