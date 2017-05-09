البورصة تختبر مستوى 13100 نقطة بتداولات الأربعاء

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية حركتها الصاعدة، غدًا الأربعاء، ليحاول المؤشر الرئيسي "EGX30" اختبار مستوى 13100 نقطة.



وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين في أداء مؤشراتها ليسجل المؤشر الرئيسي مستوى 12933 نقطة صاعدًا بنسبة 0.82%، كما صعد المؤشر متساوى الأوزان "EGX50" بنسبة 0.9% عند 2084 نقطة، فيما تراجع المؤشر السبعيني بنسبة 0.57% عند 594 نقطة، ومؤشر "EGX100" بنسبة 0.12% عند 1372 نقطة.



وارتفعت قيم التداول لتبلغ مليار جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة سيطر الارتفاع على حركة 106 سهم، وانخفض 53 ، بينما لم يتغير 24 سهما، كما بلغ رأس المال السوقي 669.543 مليار جنيه.



من جانبه توقع محمد الأعصر رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الكويت الوطني" للاستثمار بشمال أفريقيا، أن يواصل المؤشر الرئيسي تحركاته الصاعده نحو مستويات 13020 نقطة، على أن يتحرك نظيره السبعيني في حركة عرضية بين مستويات 592 - 595 نقطة.



وعلى صعيد الأسهم رجح تحرك سهم "التجاري الدولي" بين 75.80 - 77 جنيه مقارنة بإغلاقه اليوم عند 76.54 جنيه، وتحرك "هيرمس" نحو 26 جنيه والذى أغلق اليوم عند 25.07 جنيه بصعود 1.09%، إضافة لتحرك سهم طلعت مصطفى نحو 8.75 جنيه مقارنة بإغلاقه اليوم عند 8.49 جنيه بصعود 1.68%.



كما توقع محمد عثمان رئيس قسم التحليل الفني بشركة "بيراميدز" كابيتال لتداول الأوراق المالية، استكمال المؤشر الرئيسي رحلة صعود نحو مستويات 13130 نقطة، مقارنة بتحرك عرضي مائل للهبوط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين 599 - 590 نقطة.



ورحج أن تستكمل البورصة رحلتها الصاعدة على المدى القصير، وعن تباين إغلاق المؤشرات، قال إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعد منذ فترة ويمر حاليا بمرحلة جنى أرباح فى أعقاب الارتفاع.



واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بلغ 57 و40 مليون جنيه على التوالي مقابل اتجاه الأجانب للشراء بصافي شراء بلغ 97 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على 73% من اجمالي التعاملات مقابل 8% للعرب و18% للأجانب.