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اقتصاد وأسواق
حجازي : قرب انتهاء الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحي الشامل
الثلاثاء 09 مايو 2017 06:10 م
على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي 66
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على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي 66
أحمد صبرى
قال الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الهيئة ستنتهي من الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل خلال أسبوعين تمهيدا لبدء العمل به العام المقبل.
وأوضح حجازي فى تصريحات للصحفيين على هامش الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، أن الهيئة أرسلت لمجلس الدولة – بناء على طلبه - الهياكل التنظيمية للهيئات المزمع انشائها تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل، وهي هيئة التمويل الصحى وهيئة الجودة.
وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع وزارة المالية لمناقشة المصادر التمويلية لهيئات التأمين الصحي، والاستعداد لبدء التطبيق بمحافظات السويس وبورسعيد وبني سويف.
يشار الى أن قانون التأمين الصحي الشامل يوجد فى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة تمهيدا للموافقة عليه من مجلس النواب .
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