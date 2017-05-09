أجندة الأحداث السياسية الأربعاء 10 مايو

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



حكومة ووزراء



ــ يتجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء، إلى بريطانيا للمشاركة في مؤتمر لندن حول الصومال والذي يعقد يومي 10 و11 مايو 2017 بالتعاون بين الحكومة البريطانية والحكومة الصومالية والأمم المتحدة، يأتي ذلك في إطار اهتمام مصر الدائم بالقضايا الأفريقية، وتطلعها لدعم الصومال التي استكملت استحقاقاتها الانتخابية في أوائل 2017، ومساعدتها في تحقيق الاستقرار السياسي، وبدء عملية التنمية الاقتصادية وتوجيه قدرات الدولة وتركيز أولوياتها بما يحقق للشعب الصومالي الرخاء والنهضة، وتتناول أجندة المؤتمر الذي تفتتحه رئيس الوزراء البريطانية، عددًا من المحاور في مقدمتها بحث سبل دعم الاستقرار في الصومال من خلال تعزيز الأمن، لمواجهة ظاهرة الإرهاب، فضلًا عن تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، ويشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الدول الأفريقية ووزراء خارجية بعض الدول الأوروبية، فضلًا عن رئيس الاتحاد الأفريقي وممثلي عدد من المنظمات الدولية من بينهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.



ــ يلتقى خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، مديرى مديريات الشباب والرياضة من جميع المحافظات، ومديرى إدارات الهيئات الشبابية والرياضية صباح غد الأربعاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، ويناقش اللقاء مجموعة من الملفات الهامة منها استعراض ملامح قانون الرياضة المصرية، والخطة الإنشائية للوزارة المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب وإنشاء الملاعب الرياضية، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأنشطة المقرر تنفيذها بالمنشآت الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة



ــ يستقبل اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، غدًا الأربعاء، تورال رضا ييف سفير دولة أذربيجان بمصر، بمدينة القناطر الخيرية ، فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحا، بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الأذربيجانى حيدر علييف.



ــ يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى غدا الأربعاء إلى العاصمة الغانية أكرا فى زيارة ثنائية تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات، فضلا عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وسوف يسلم شكري خلال الزيارة رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الغانى "نانا أكوفو أدو"، تتعلق بسبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يلتقى خلالها مع كل من وزير الخارجية ورئيس البرلمان، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار جهود مصر المتواصلة لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية، واستناداً إلى العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع غانا.





أحزاب وحركات ونقابات

ــ يعقد حزب المصريين الأحرار "جبهة ساويرس" المؤتمر الصحفى، غدا الأربعاء ، فى تمام الساعة 12 ظهرا ، ومن المقرر أن يعرض د. محمود العلايلى، بعد انتخابه رئيسا للمصريين الأحرار، خطة تحرك الحزب خلال المرحلة المقبلة لتصحيح مساره، وكذلك استعادة مقرات الحزب فى القاهرة والمحافظات، والإعلان عن تطورات الإجراءات القانونية ضد كل من يتحدث باسم الحزب، جدير بالذكر أن الدكتور محمود العلايلى فاز برئاسة حزب المصريين الأحرار، "جبهة ساويرس، فيما فاز أحمد سامر، بمنصب الامين العام للحزب.



ــ يغلق حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية باب الترشح لانتخابات رئاسة، غدا الأربعاء، وهناك عدد من قيادات الحزب ستخوض الانتخابات وعلى رأسها صلاح رجب القائم بأعمال رئيس الحزب الحالى، ونصر عبد السلام نائب رئيس الحزب ، وقال جمال سمك أمين عام للحزب إن أغلب الشخصيات التى عزمت خوض الانتخابات لرئاسة الحزب لم تقدم رسميًا بأوراقهم للجنة المسئولة عن الانتخابات، مشيرا إلى أن عدد المرشحين لعضوية الهيئة العليا بالحزب ارتفع إلى 80 مرشحا، بعد الانتهاء من انتخابات أمناء الحزب فى المحافظات.



ــ يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا، اجتماع مغلق برئاسة مكرم محمد أحمد ، في مبنى الإذاعة والتليفزيون " ماسبيرو"، ويتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات أبرزها بحث ملف تعيين أمين عام للمجلس، واستكمال مناقشات المجلس حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومتابعة أعمال اللجان التي تم تشكيله.



ــ يعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعاً له، مساء غدا الاربعاء ، فى نادى المحامين النهرى بالمعادى، لبحث تعديل قانون المحاماة، إضافة للمشروع المقدم من النائب سليمان وهدان، وكيل البرلمان، بمشروع لتعديل القانون ، يذكر إن سامح عاشور نقيب المحامين أكد في بيان له إن مشروع تعديل القانون رقم 17 لسنة 1983، بشأن إصدار قانون المحاماة وقانون رقم 197 لسنة 2008، والمقدم من وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، بعيد كل الصلة عن النقابة ولم يأخذ رأى المجلس فى بنوده قبل التقدم به ، وأشار إلى إن القانون يحتاج للتعديل بالفعل لتتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، وخاصة المادة 198، والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.



ــ تعقد الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر،اجتماعا لها، ظهر غد، الأربعاء، مع رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، لمناقشة الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات ، وعلى جانب آخر، يواصل أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة فى وضع معايير اختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير المؤسسات القومية لاختيار المرشحين وإعلان أسمائهم.



جامعات

ــ يشارك الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمفكر السياسى مصطفى الفقى، ودرية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق، بالمؤتمر القومى الرابع للتنوير الذى تنظمه جامعة الإسكندرية والذى ينطلق غدا ، وعلى مدار يومين لمناقشة عدة قضايا تهم الرأى العام ، ويناقش مكرم محمد أحمد قضية بعنوان "الإعلام أخطر وسائل التنوير"، بينما يناقش المفكر السياسى مصطفى الفقى "دور المجتمع والدولة والنخبة"، ويناقش الداعية الإسلامى سعد الدين الهلالى" الدين طريق التنوير"، وتتناول الإعلامية درية شرف الدين قضية الجامعات قاطرة التنوير ، ويحضر الفاعلية الدكتور هند حنفى رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والدكتور محمد رفيق خليل ، نقيب الأطباء بالإسكندرية و عدد من المثقفين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الاسكندرية.



ــ تنظم جامعة عين شمس، غدا الأربعاء، إحتفالها السنوى بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، لتكريم الموظف والعامل المثالى تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، ويأتى ذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس تحرص على هذا التقليد السنوى والذى يقام للعام الخامس على التوالى تقديراً لجهود الضلع الثالث فى منظومة العمل المؤسسي بالجامعة وهو الموظف، حسث ستشهد الإحتفالية تكريم 300 موظف وعامل من مختلف كليات و إدارات ومراكز الجامعة.



ــ تنظم شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، غدا الأربعاء، مؤتمرًا تحت عنوان "الخطاب الدينى بين ضرورات التجديد والحفاظ على الثوابت"، لمناقشة الخطاب الدينى وآليات تجديده، فى ظل الظروف الراهنة ، وتحمل إحدى الجلسات عنوان "الخطاب الدينى.. بين فهم المنصفين.. وأوهام المدعين"، ويشارك فيها نخبة من أساتذة الأزهر الشريف، ورجال الدين المسيحى، يستعرضون خلالها الحقائق، ويردون على المسيئين للرسالات السماوية، التى تقوم على أساس التعايش، والمحبة، والإخاء، والتسامح ، ومن المشاركين الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، والأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى الأرثوذكسى، والأب رفيق جريش المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، ويدير هذه الجلسة الإعلامى عمرو خليل.



أخرى

ــ تقام غدا الأربعاء اجتماعات اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية بالعين السخنة، وتبدأ الجلسة الافتتاحية، بكلمة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، ثم كلمة رئيس المجلس الدستورى الموريتانى الذى يرأس الاتحاد فى دورته الحالية، ثم كلمة المستشار الدكتور حنفى على جبالى النائب الأول لرئيس المحكمة وأمين عام الاتحاد، ويعقب ذلك، اجتماعات اللجنة العلمية، بحضور المستشارين رؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية بالدول العربية أعضاء الاتحاد، حيث تتركز بنود جدول الأعمال على دعم منظومة القضاء الدستورى فى الوطن العربى، وتطوير التعاون بين الدول العربية فى مجال حماية الحقوق والحريات.