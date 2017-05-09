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ثقافة وفنون
خصومات 20- 50% على إصدرات معرض ملتقى النقد
الثلاثاء 09 مايو 2017 05:51 م
خصومات 20- 50% على إصدرات معرض ملتقى النقد
أخر الأخبار
خصومات 20- 50% على إصدرات معرض ملتقى النقد
علي راشد
يقام حاليًّا بالمجلس الأعلى للثقافة معرض لإصدارات قطاعات وزارة الثقافة يضم العديد من الكتب المتنوعة بخصومات مختلفة، حيث يقدم كل من المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي للترجمة خصمًا 50% على إصداراتهما، بينما تقدِّم هيئة الكتاب ودار الكتب خصم 20% على إصداراتهما، كما تشارك الدار المصرية اللبنانية في المعرض الذي يقام على هامش الدورة الثانية لملتقى النقد الأدبي ببهو المجلس.
قال مسئولو البيع بالمعرض إن الإصدارات المتواجدة ليست كلها حديثة، وإنما تم اختيار الكتب الخاصة بالنقد الأدبي والأمور المتعلقة به؛ لأن المعرض ليس معرضًا عامًّا وإنما يختص بملتقى النقد.
ولفتوا إلى أن اختلاف الخصومات من قطاع لآخر رغم أنه معرض واحد وكلها قطاعات تابعة لوزارة الثقافة، يرجع إلى أن لكل قطاع بالوزارة لائحته الخاصة التي تسمح له بنسبة معينة من الخصم لا تتجاوزها.
ثقافة وفنون
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