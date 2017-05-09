عبد العزيز يشهد نهائي دورى مراكز الشباب باستاد بنها

يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، مباراة نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم المقامة باستاد بنها الرياضي، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب الذى تنفذه وزارة الشباب للعام الرابع على التوالى.





وتجمع المباراة النهائية للدورى، فريق مركز شباب فيصل وفريق مركز شباب السلام من محافظة السويس، بعد بلوغهما للدور النهائي على حساب فريقي مركز شباب الدلجمون ومركز شباب الميدان على الترتيب، حضر اللقاء مجموعة من نواب البرلمان عن محافظة القليوبية، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من المشجِّعين لمؤازرة الفريقين من المدرجات.



