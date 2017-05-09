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رياضة
عبد العزيز يشهد نهائي دورى مراكز الشباب باستاد بنها
الثلاثاء 09 مايو 2017 05:30 م
عبدالعزيز يشهد نهائي دورى مراكز الشباب باستاد بنها
أخر الأخبار
عبدالعزيز يشهد نهائي دورى مراكز الشباب باستاد بنها
بحضور محافظ القليوبية ومحافظ السويس
على المصرى
يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس، مباراة نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم المقامة باستاد بنها الرياضي، ضمن فعاليات دوري مراكز الشباب الذى تنفذه وزارة الشباب للعام الرابع على التوالى.
وتجمع المباراة النهائية للدورى، فريق مركز شباب فيصل وفريق مركز شباب السلام من محافظة السويس، بعد بلوغهما للدور النهائي على حساب فريقي مركز شباب الدلجمون ومركز شباب الميدان على الترتيب، حضر اللقاء مجموعة من نواب البرلمان عن محافظة القليوبية، ومجموعة من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من المشجِّعين لمؤازرة الفريقين من المدرجات.
كانت وزارة الشباب والرياضة قد أطلقت فعاليات النسخة الرابعة من دورى مراكز الشباب، أول أغسطس العام الماضي، وشارك فى فعاليات الدورى نحو 60 ألف شاب يمثلون 1970 فريقًا من مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات في التصفيات التمهيدية للدورى، وصعد منهم 598 مركز شباب شاركوا ضمن منافسات دورى مراكز الشباب بالمحافظات، والتى استمرت حتى 31 مارس 2017، لتبدأ بعد ذلك الأدوار النهائية لدورى الجمهورية بدءًا من 13 أبريل 2017 والذى تشكَّل من 32 فريقًا، منهم 27 فريقًا "أوائل المحافظات"، إضافة إلى أصحاب المركز الثاني من محافظات الجيزة والدقهلية وبنى سويف والسويس أسوان.
رياضة
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