مصر تستقبل شحنة قمح أمريكية لأول مرة منذ 4 أشهر

التموين: لا علاقة لنا بتلك الشحنة .. وقد تكون للقطاع الخاص





خالد بدر الدين ومحمد مجدى



قالت وزارة الزراعة الأمريكية إن الهيئات الرقابية فحصت أكثر من 51 ألف و 600 طنا من القمح خلال الأسبوع الماضي، تمهيدا لتصديرها إلى مصر، لتسجل بذلك أول شحنة قمح أمريكي لمصر منذ حوالى أربعة أشهر.



وذكرت وكالة بلومبرج إن المزارعين الأمريكيين يعودون من جديد لممارسة لعبة القمح مع الحكومة المصرية بعد توقفهم عن تصدير القمح منذ منتصف يناير الماضى حيث بلغت صادراتهم 60 ألفا و 270 طنا من القمح لمصر منذ بداية يونيو الماضى حتى منتصف يناير الماضى بالمقارنة مع 74 ألف و 798 طنا من القمح خلال نفس الفترة عام 2016.



ويرى دون روز رئيس شركة يو إس كوموديتيز للسلع بمدينة ويست ديس موينز بولاية أيوا، إن شحنة القمح التى تتجه إلى مصر حاليا تدل على قوة منافسة القمح الأمريكى وسط بعض المخاوف من وجود نقص فى إنتاج القمح المحلى في بعض البلاد المجاورة.



وتراجعت أسعار القمح فى بورصة شيكاغو الأمريكية للسلع بحوالى 2 % فى بداية الأسبوع الحالى ليصل سعر البوشل ( 27 كيلو جرام ) إلى حوالى 4.33 دولار برغم هبوط إنتاج ولاية كنساو أكبر منتجة للقمح الشتوى فى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب هطول الجليد و وتزايد العواصف خلال شهر أبريل الماضى غير أن احتياطى القمح العالمى مازال ضخما ومن المتوقع أن يقفز إلى أعلى مستوى هذا العام قبل حصاد القمح من الدول الواقعة فى نصف الكرة الشمالى.



يقول دون روز إن مصر ربما توفر لها هذه المعلومات عن الأجواء السيئة التى تتعرض لها المحاصيل الأمريكية وكذلك الجفاف النسبى الذى تتعرض له دول أوروبا وروسيا واحتمال انخفاض إنتاج القمح فيها مما جعلها تقبل على شراء القمح الأمريكى رغم أنها لم تعد فى السنوات الأخيرة من كبرى الدول التى تستورد القمح الأمريكى حيث اتجهت للشراء من روسيا وأوكرانيا و رومانيا.



من جهته، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، أن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للأقماح، لم تطرح أي مناقصات خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن تلك الكميات التي في طريقها لمصر، ليس للتموين علاقة بها، ومن المرجح أن تكون للقطاع الخاص.



وأوضح رمضان، أن آخر مناقصة تم التعاقد عليها من الأقماح الأمريكية كانت منتصف العام الماضي، بنحو 60 ألف طن فقط، ولم يتم بعدها إجراء أي تعاقدات أخرى نظراً لارتفاع تكلفة الشحن والنقل من الموانئ الامريكية.



يشار إلي أن هيئة السلع التموينية، قامت في 23 فبراير الماضي، باستيراد 300 ألف طن قمح روسي بأسعار تراوحت بين 196.5 دولار و199.3 دولار للطن، وقيمة الشحن للطن تتراوح بين 10.85 دولار و11.25 دولارا للطن.، و6 آلاف طن قمح أوكراني، بسعر 195.90 دولار للطن، و12.55 دولار لشحن الطن.



ولم يتم الإعلان عن أي مناقصات لاستيراد أقماح عالمية منذ تلك المناقصة، حتي الوقت الحالي، حيث يتم حالياً استلام القمح المحلي من المزراعين ضمن موسم حصاد القمح والذي بدأ في منتصف إبريل الماضي، والذي يستمر حتي نهاية شهر يونيو القادم.



يذكر أن الرصيد الإستيراتيجي من الأقماح يكفي حتي 3 أشهر، وذلك دون إحتساب كميات القمح التي سيتم إستلامها من المزارعين بعد إنتهاء موسم التوريد.



